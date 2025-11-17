自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》認識芬普尼 從寵物除蟲到殺蟑藥 皆可見其成分

2025/11/17 15:19

近來雞蛋驗出殺蟲劑成分芬普尼（fipronil），造成消費者恐慌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來雞蛋驗出殺蟲劑成分芬普尼（fipronil），造成消費者恐慌。然而，根據環境部化學物質管理署網站指出，芬普尼是長效型的殺蟲劑，廣泛合法用在寵物除蟲產品中，例如貓狗用的體外寄生蟲防治藥，或是消滅蟑螂藥劑也多含其成分，一旦昆蟲接觸到高毒度芬普尼會癱瘓或死亡。

環境部化學物質管理署「具食安風險之化學物質」專欄說明，民眾家有養貓狗，你可能曾經使用過的各種用來幫寵物除寄生蟲的藥，還有為了殺蟑螂而買的連鎖殺蟑藥劑，這些都是合法使用芬普尼的產品。

芬普尼是一種長效型的殺蟲劑，使用在寵物身上大約可維持一個月的效用，而另外在農田裡以容許劑量4.5毫克芬普尼農藥噴灑作物，也可以有4-6個月的效果。只是這芬普尼的效果越好，感覺好像越讓人害怕。

芬普尼可能讓蜜蜂大量死亡

歐盟確實在2013年底宣布禁止在玉米及向日葵上使用含芬普尼的農藥，不過，禁止的原因跟人體健康沒有關係。歐盟禁用芬普尼是以生態毒性的觀點，而非人體毒性。最主要的原因是，發現芬普尼可能是讓蜜蜂大量死亡的元凶。

國外研究指出蜜蜂在外採蜜，接觸到帶有芬普尼的花蜜或花粉時，會導致牠們呈現興奮狀態，但不會立即死亡。不過，被牠們帶回來的食物餵食的幼蜂就沒那麼幸運，因為牠們較幼小，對於芬普尼的耐受度沒成蜂好，很可能整群幼蜂全部因此而死亡。

芬普尼對節肢動物神經系統影響大

芬普尼這種化學物質對於前面提到的蜜蜂、蟑螂等節肢動物的毒性，遠遠超過對於人類所屬的哺乳動物。原因在於，芬普尼對節肢動物的神經系統影響很大。

神經系統在正常的情況下，會派出GABA這號神經傳導物質，去和神經細胞上對應的受器結合，開啟通道讓氯離子進入細胞內。讓氯離子進入的用意在於抑制神經細胞，讓它不要過於興奮。而芬普尼這種物質，會搗亂神經系統，它對節肢動物的GABA受器結合力強，先一步搶了GABA和受器的結合位置，讓GABA作用不了。因此，在蜜蜂等昆蟲接觸到低濃度芬普尼後，神經系統會異常地興奮，而接觸到高毒度芬普尼則會癱瘓或死亡。

由於在台灣的規定，芬普尼不能用在食用動物身上，因此以目前儀器對於芬普尼的檢驗極限值10 ppb作為標準，目前台灣和歐盟以此為檢驗殘留量的標準。

芬普尼在除蟲上的極佳效果，幫助家裡寵物、環境清潔仍很有用，甚至還可以製作含芬普尼的蚊帳，幫助住在瘧疾盛行區域的民眾，防範被蚊子叮咬。更重要的是，在真正了解一種化學物質的各種風險後，才能幫它量身打造適合的風險管理，和風險溝通的方式。

健康網》為何雞蛋含芬普尼？殺寄生蟲效果好 專家呼籲支持升級

