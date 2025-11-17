自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

中西醫整合照護 腦中風患者加速復原

2025/11/17 15:00

〔記者王涵平／台南報導〕32歲吳先生今年8月初腦中風，至麻豆新樓醫院急診後第5天開始針灸，迄今已經可以不需要使用拐杖，自行走路、上下樓梯，預計本月中出院返家、返回職場。

吳先生有吸菸和嚼檳榔習慣，家中長輩也有高血壓病史，今年8月初昏倒送至醫院急診後，腦部電腦斷層掃描顯示左側殼核有大約30cc的腦出血（ICH），導致腦部輕度中線移位，在加護病房觀察3天後轉神經內科病房，在中風後第5天開始進行第一次針灸，後續以1週3次的頻率做針灸治療，剛入院時右上肢肌力由原本3分進步到將近5分，右下肢肌力由原本3分進步到5分，從無法站立超過3秒到現在已經可以自行走路。

麻豆新樓醫院中醫科醫師歐佳蓉表示，中風的病人應好好把握前半年治療黃金期，可在西醫住院期間會診中醫師，透過積極針灸治療，可提升腦部神經系統修復或代償能力，加快肢體運動、語言、吞嚥等各項功能恢復。

麻豆新樓醫院於今年10月開始承辦健保署「西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫」、「特定疾病門診中醫加強照護計畫」，中風患者在住院階段與病情穩定出院後均可參加健保中醫計畫進行治療。

中風主要可分為出血性腦中風與梗塞性腦中風，出血性腦中風在青壯年較常發生；梗塞性腦中風，好發於中老年族群。腦中風有相當高的復發率，10年內累積復發率約為51.3%，且通常第二次中風後，病人的後遺症以及殘障程度會嚴重許多，甚至可能導致死亡。中國醫藥大學團隊研究指出，中風病人若出院後持續長期接受針灸治療，比起未接受針灸治療的病人可降低復發風險。

