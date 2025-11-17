健康網》骨髓移植教父陳耀昌病逝 徒子徒孫淚辭別

「骨髓移植之父」、前台大醫院醫師陳耀昌因攝護腺癌復發、轉移，不幸病逝於台大醫院，院內後生晚輩莫不哀悼。（取自陳耀昌臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣血液腫瘤醫學權威、有「台灣骨髓移植教父」之稱的陳耀昌醫師，享年76歲，不幸於今（17）日因攝護腺癌病逝於台大醫院。消息傳出，在醫師群組頗為震驚，尤其是他在台大醫學院教導過的徒子徒孫，難掩悲傷之情。

石崇良震驚 嘆：「無法再諮詢他了」

據了解，陳耀昌醫師在64歲時已傳出罹患攝護腺癌，並接受放射治療後康復，近期卻發現復發、轉移了。但他精彩的一生，一直是後生晚輩敬仰與追隨的巨人。包括衛生福利部長石崇良也是陳耀昌的學生，今憶及恩師，在媒體前數度哽咽：「他他他…」紅了眼眶、無法順利開口，最後大嘆：「很可惜的，我沒辦法再諮詢他了。」

這位骨髓移植的先驅者，在1983年完成台灣第一例骨髓移植。徒子徒孫們尊稱他為「骨髓移植之父」、「巨人」、「領航人」，ㄧ位台大醫院血液腫瘤科後輩描述他總是積極思考如何解決病人的問題，對病患不分地位都盡心盡力，對窮苦的病患還會幫忙想辦法，他的諄諄教誨仍歷歷在目，是後輩的表率。

後輩讚歎陳教授向來說到做到，當年去向慈濟上人勸成立非親屬骨髓庫就真的去完成、說要成立法醫學研究所和完成法醫師法就真的去完成、說要去越南教越南骨髓移植就也真的完成，以及和幾位友好移植教授成立跨國亞太骨髓移植學會、成立台灣細胞醫療協會，都一一完成。

寫劇本拿獎 拍電視劇拿金鐘獎

陳耀昌多才多藝，也是後輩所敬仰。他在退休歡送會時，告知院內後輩，退休後要抽時間轉換跑道，寫劇本拍戲劇拿獎，那時院內同仁以為陳教授在開玩笑，果真幾年後，他就以《福爾摩沙三族記》入圍台灣文學獎、小說《傀儡花》拍成電視劇《斯卡羅》，此劇受到總統蔡英文發專文讚美，還真的得到金鐘獎。後輩醫師讚歎老師行動派劍及履及、坐言起行的精神，是後輩永遠的典範！並感慨哲人日已遠，典型在夙昔！

掛心樂生園區 他對社會、國家貢獻世人少有

他晚年又奔走於樂生療養院園區。今年父親節，陳耀昌也在臉書寫著：「天上的爸爸，父親節快樂，希望耀昌沒有讓您失望。」這篇貼文吸引近百留言，大家一致肯定，他是青出於藍而勝於藍，留言更是一面倒：「您對社會與國家的貢獻，已是世人少有。」

