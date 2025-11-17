顛覆醫學認知！史丹佛震撼研究：老化本身或能「抑制」而非促進癌症

史丹佛大學最新研究顛覆傳統認知，指出老化過程本身或能抑制癌症；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國史丹佛大學發表於權威期刊《自然・老化》（Nature Aging）的一項震撼研究，老化過程本身似乎能「抑制」而非「促進」癌症的生長。研究人員在小鼠實驗中發現，極度年老的個體，其體內的生物學變化反而提供了意想不到的保護力，此結論徹底挑戰了「年齡越大、癌症風險越高」的傳統觀念。

科技新聞網站《SciTechDaily》報導，該研究由史丹佛大學遺傳學副教授溫斯洛（Monte Winslow）博士等人主導。團隊對年輕（4-6個月）與年老（20-21個月）的小鼠，誘發相同的肺癌致病突變。15週後，驚人的結果出現：年輕小鼠肺部的癌症數量，無論是以肺部重量還是螢光成像測量，均約為年老小鼠的3倍，且腫瘤也明顯更大、更具侵略性。

研究人員指出，人類癌症發病率雖在50歲後急遽攀升，但在約85歲之後卻會趨於平穩甚至下降。過去此現象多被歸因於篩檢減少，但此次小鼠實驗的結果，首次指向其背後可能存在更深層的生物學原因。

關鍵抑癌基因PTEN與「老化印記」

研究團隊進一步發現，在檢視的25種抑癌基因中，一種名為「PTEN」的關鍵基因，其作用在不同年齡層中的差異尤其突出。在年輕小鼠中抑制這種基因，會產生強烈得多的致癌效應，這暗示了年齡可能會影響特定癌症療法的效果。

研究還發現一個令人意外的矛盾現象。一般認為，癌細胞的特徵是快速、不受控制地分裂，但來自年老小鼠的癌細胞，其基因表現上卻依然保留了「老化」的特徵，彷彿細胞記得自己的「年齡」。

然而，實驗中最關鍵的轉折點在於「PTEN」抑癌基因。一旦研究人員將此基因的功能「關閉」，這些「老化印記」便會隨之消失，使得這些源自年老小鼠的癌細胞，在基因表現上變得與年輕小鼠的癌細胞幾乎無法區分。這個發現暗示，「PTEN」基因可能在維持癌細胞的「老化狀態」、進而抑制其侵略性上，扮演了至關重要的角色。

此研究首次確鑿地證明，老化能抑制腫瘤的起始與生長。研究人員總結，這項發現凸顯了開發納入老化效應的新癌症動物模型，以發展新療法的重要性。

