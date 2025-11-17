自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

心梗救命速度升級！科技串聯到院前心電圖判讀 成功救回62人

2025/11/17 13:43

洪先生現身感謝搶救他的醫護人員。（記者葉永騫攝）

洪先生現身感謝搶救他的醫護人員。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕為了搶救心跳的每一秒，衛生福利部中央健康保險署高屏業務組擴大推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，去年起攜手屏東縣政府及縣內急救責任醫院，共同打造「零距離屏東救心網」，以科技串聯緊急救護與醫療團隊，爭取黃金90分鐘的救命時間，2年內搶救62名病患的生命。

衛福部健保署高屏業務副組長何尹琳指出，心臟病長年高居國人10大死因之一，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有縮短送醫與治療時間，才能大幅提升存活率，為此，健保署擴大執行「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，讓救護人員在運送途中即完成十二導程心電圖檢測，並即時傳輸至具心導管治療能力的急救責任醫院，由醫師線上判讀與指導治療，提前啟動心導管團隊，爭取每一分每一秒的救命時間，降低死亡與後遺症風險。

屏東縣政府衛生局副局長林進鴻表示，當救護員研判為急性心肌梗塞，可以立即後送至具心導管處置能力的8家急救責任醫院，縮短診斷與治療銜接時間，統計113年1月至114年10月底止，兩年成功傳輸1477例心電圖，搶救62位心肌。

搶救心肌梗塞，到院前心電圖判讀跨院合作，2年來搶救了62名病患。（記者葉永騫攝）

搶救心肌梗塞，到院前心電圖判讀跨院合作，2年來搶救了62名病患。（記者葉永騫攝）

屏東基督教醫院長吳榮州說，急性心肌梗塞發作時，病情往往在短短數分鐘內急轉直下，透過「到院前心電圖判讀跨院合作計畫」，讓患者一抵院即可展開治療，大幅縮短黃金救治時間。

被救回一命的72歲洪先生也現身說法，表明發生心梗時，所幸救護人員在車上迅速進行十二導程心電圖檢查，所以直送屏東基督教醫院心導管室搶救，感謝搶救人員挽回他的生命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中