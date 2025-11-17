肝基會攜手台大金山分院保肝抽血篩檢 守護北海岸鄉親健康

台大醫院金山分院15週年院慶，肝病防治學術基金會為北海岸民眾免費保肝抽血檢查。（圖為肝病防治學術基金會提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕台大醫院金山分院今天（17日）舉行慶祝台大醫院130週年院慶暨台大金山分院改制15週年院慶活動，肝病防治學術基金會（以下簡稱肝基會）攜手台大金山分院，為北海岸民眾提供免費保肝抽血篩檢及腹部超音波檢查，肝基會也藉此向北海岸民眾宣導肝病防治相關衛教知識。

前衛生福利部部長邱泰源出席了台大金山分院院慶活動，邱泰源曾任金山衛生所主任，對金山地區的醫療高度關心，他肯定對台大金山分院15年來在北海岸服務偏鄉的卓越貢獻。台大金山分院院長蔡兆勳則表示，台大金山分院長照及醫療大樓新建工程已完成招標，希望2026年5月順利動工，這是台大金山分院照顧在地民眾，提供最優質的醫療保健，持續守護北海岸民眾的健康。

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師代表致詞，呼籲國人定期做腹部超音波。（圖為肝病防治學術基金會提供）

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁醫師表示，國民健康是國家的根本，然而台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，約5000多人死於肝硬化，肝病定期抽血篩檢及腹部超音波檢查是相當重要的。肝病防治學術基金會曾於100年7月及104年10-11月與台大金山分院攜手合作辦理免費保肝抽血篩檢及腹部超音波檢查，共執行腹部超音波186人（轉診2位）及2次抽血活動篩檢3485人，其中B肝帶原人數453人，帶原率約12．99％，C肝帶原人數76人，帶原率約2．18％。

粘曉菁指出，適逢台大金山分院今天歡度15週年慶，肝基會為北海岸民眾持續提供免費保肝抽血篩檢，同時也藉此宣導全民腹部超音波檢查，B、C肝炎帶原者應定期追蹤，每半年做一次腹部超音波，建議40歲以上民眾每年都要做1次腹部超音波，早發現，早治療。

