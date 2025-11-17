健康網》為何雞蛋含芬普尼？殺寄生蟲效果好 專家呼籲支持升級

「芬普尼毒蛋」事件，讓食安危機再起。專家呼籲，消費應該在價格上支持蛋雞產業轉型升級，提供環境友善的蛋雞生產，才是根本之道；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕彰化縣衛生局在今（2025）年11月4日，在一批洗選包裝雞蛋檢出芬普尼含量 0.03ppm，不符現行規定0.01ppm，自此引發「芬普尼毒蛋」事件。專家溯源可能因蛋農違法噴藥，使用芬普尼殺雞的寄生蟲，讓雞蛋也遭染。國立中興大學動物科學系副教授兼畜產試驗場場長王建鎧指出，現行合法的抗寄生蟲藥劑，效果比不上芬普尼，因此部分業者會違法使用芬普尼。他呼籲，消費應該在價格上支持蛋雞產業轉型升級，提供更安全健康又環境友善的蛋雞生產，才是根本之道。

食藥署在12日公布該養雞場其餘樣本檢測結果，雞羽毛也檢測出芬普尼 0.27ppm，比雞蛋還高。食藥署署長姜至剛在11月10日的記者會中指出，據世界衛生組織建議。芬普尼急性參考劑量為 0.003mg/kg bw，涉案雞蛋檢出 0.03ppm 超過標準 0.01ppm，以60公斤成人為例，24小時或更短時間攝食約100顆涉案雞蛋才可能達到短期健康風險門檻。

請繼續往下閱讀...

專家呼籲消費者支持蛋雞產業升級

這起「芬普尼毒蛋」事件，讓國人憂心吃下毒蛋影響健康。民眾不解的是，為什麼養雞場要使用殺蟲劑？王建鎧在「台灣科技媒體中心」（SMC）說明，有許多體外寄生蟲會在雞隻身上吸血、繁殖，例如羽蝨、雞蟎等。這些體外寄生蟲會影響雞隻的健康，也連帶影響蛋雞的產蛋率。因此，規律使用殺蟲劑控制體外寄生蟲數量，是確保蛋雞健康與良好產蛋率的重要飼養策略。

只是現行有許多合法的抗寄生蟲藥劑，但抑制體外寄生蟲的效果都遠比不上芬普尼。因此部分飼養業者在苦無有效替代殺蟲劑的情況下，鋌而走險使用芬普尼控制蟲害。

台灣的蛋雞飼養有9成以上是傳統籠飼，體外寄生蟲的危害情況十分嚴重，如何控制蟲害一直是重大課題。相對於籠飼，開放型雞舍的雞隻密度低，雞隻也會利用沙浴減少體外寄生蟲的數量。不過，仍無法完全清除寄生蟲，因此多數開放型雞舍仍然需要使用殺蟲劑。

王建鎧表示，蛋雞飼養密度的改善以及更積極控制飼養空間的蟲害，是大家都瞭解的管理重點，但無疑飼養轉型的成本會隨之提升。他呼籲，更安全健康又環境友善的蛋雞生產，從這個角度來看，需要消費市場在價格上支持蛋雞產業轉型升級。

維持良好營養、多喝水有助肝臟代謝

臺北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯在「台灣科技媒體中心」（SMC）指出，芬普尼是一種常用於除蚤、滅蝨與殺螞蟻的藥物，主要作用是干擾昆蟲神經傳導，使其麻痺死亡。人類若長期或大量暴露，可能出現頭暈、噁心、肌肉顫抖、倦怠等症狀，甚至影響肝臟代謝功能。

他提到，雖然芬普尼的活性減少一半所需時間不長，但它容易儲存在脂肪組織中，並代謝成可在體內停留更久的「芬普尼亞胺」，因此實際排除時間可能延長至數天甚至數週，代謝功能較弱或脂肪含量較高者的清除速度更慢。

邱惠雯提醒，目前並無特效藥能加速人體清除此類農藥，最重要的是避免再次暴露。維持良好營養、多喝水、攝取足夠蛋白質與蔬果，有助肝臟與腎臟代謝功能運作。若懷疑接觸量高或出現不適，應立即就醫，讓醫師依檢測結果決定是否需治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法