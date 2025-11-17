吃漢堡4小時後死亡！ 美證實全球首例「蜱蟲咬」引發紅肉過敏致死

圖為引發致命「紅肉過敏症」的元凶——「孤星蜱」（Lone Star tick）。其唾液中含有的「α-半乳糖」分子，會讓被叮咬者在食用牛、豬肉等紅肉後，引發嚴重甚至致命的過敏反應。（取自維基百科）

〔編譯陳成良／綜合報導〕吃漢堡竟會致命！根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州男子在吃下一個漢堡後數小時死亡，成為全球已知首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）的致死個案。

根據發表於《過敏與臨床免疫學期刊：實踐》的研究，這名47歲男子在吃下漢堡前兩週，曾因吃牛排出現劇烈腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀。兩週後，當他再次食用紅肉時，不幸在4小時後死亡。此案最初被報告為「不明原因猝死」，直到專家介入調查，才確定死於嚴重的過敏反應。

「孤星蜱」唾液是元凶

這種罕見的「紅肉過敏症」，元凶是主要分布於美國東部與東南部的「孤星蜱」（Lone Star tick），又稱美洲鈍眼蜱（Amblyomma americanum）。根據美國CDC資料，其唾液中含有一種名為「α-半乳糖」的糖分子，叮咬時會注入人體，觸發免疫系統，導致對牛、豬、羊等紅肉及乳製品產生過敏反應。其症狀包括皮疹、噁心、嘴唇或喉嚨腫脹及呼吸困難，通常在食用過敏原後數小時內發生。

研究人員指出，死者當天飲用的啤酒、對豚草（Ragweed）花粉的過敏史及近期運動，都可能是加劇其嚴重反應的因素。維吉尼亞大學的普拉茲-米爾斯博士（Dr. Thomas Platts-Mills）警告，若在食用紅肉後3到5小時出現嚴重腹痛，應警覺可能是過敏性休克的徵兆。

尚無解藥 預防叮咬是關鍵

目前，α-半乳糖症候群尚無解藥，醫師只能協助患者管理症狀，例如為嚴重反應者配備腎上腺素筆。美國CDC專家指出，許多患者平均需7年才能確診。預防的關鍵在於避免被蜱蟲叮咬，專家建議前往郊外時，應使用含「敵避」（DEET）的驅蟲劑，並穿著長袖衣褲。

