自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

吃漢堡4小時後死亡！ 美證實全球首例「蜱蟲咬」引發紅肉過敏致死

2025/11/17 11:20

圖為引發致命「紅肉過敏症」的元凶——「孤星蜱」（Lone Star tick）。其唾液中含有的「α-半乳糖」分子，會讓被叮咬者在食用牛、豬肉等紅肉後，引發嚴重甚至致命的過敏反應。（取自維基百科）

圖為引發致命「紅肉過敏症」的元凶——「孤星蜱」（Lone Star tick）。其唾液中含有的「α-半乳糖」分子，會讓被叮咬者在食用牛、豬肉等紅肉後，引發嚴重甚至致命的過敏反應。（取自維基百科）

〔編譯陳成良／綜合報導〕吃漢堡竟會致命！根據美國《福斯新聞網》報導，美國維吉尼亞大學健康中心（UVAHealth）證實，一名紐澤西州男子在吃下一個漢堡後數小時死亡，成為全球已知首例因蜱蟲叮咬引發「α-半乳糖症候群」（AGS）的致死個案。

根據發表於《過敏與臨床免疫學期刊：實踐》的研究，這名47歲男子在吃下漢堡前兩週，曾因吃牛排出現劇烈腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀。兩週後，當他再次食用紅肉時，不幸在4小時後死亡。此案最初被報告為「不明原因猝死」，直到專家介入調查，才確定死於嚴重的過敏反應。

「孤星蜱」唾液是元凶

這種罕見的「紅肉過敏症」，元凶是主要分布於美國東部與東南部的「孤星蜱」（Lone Star tick），又稱美洲鈍眼蜱（Amblyomma americanum）。根據美國CDC資料，其唾液中含有一種名為「α-半乳糖」的糖分子，叮咬時會注入人體，觸發免疫系統，導致對牛、豬、羊等紅肉及乳製品產生過敏反應。其症狀包括皮疹、噁心、嘴唇或喉嚨腫脹及呼吸困難，通常在食用過敏原後數小時內發生。

研究人員指出，死者當天飲用的啤酒、對豚草（Ragweed）花粉的過敏史及近期運動，都可能是加劇其嚴重反應的因素。維吉尼亞大學的普拉茲-米爾斯博士（Dr. Thomas Platts-Mills）警告，若在食用紅肉後3到5小時出現嚴重腹痛，應警覺可能是過敏性休克的徵兆。

尚無解藥 預防叮咬是關鍵

目前，α-半乳糖症候群尚無解藥，醫師只能協助患者管理症狀，例如為嚴重反應者配備腎上腺素筆。美國CDC專家指出，許多患者平均需7年才能確診。預防的關鍵在於避免被蜱蟲叮咬，專家建議前往郊外時，應使用含「敵避」（DEET）的驅蟲劑，並穿著長袖衣褲。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中