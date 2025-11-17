自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

氣溫驟降！溫差大易誘發幼兒氣喘 3症狀超過2週是警訊

2025/11/17 09:56

兒科醫師于靜雯提醒，幼兒久咳不癒、食量、活動力差超過2週是幼兒型氣喘的警訊。（阮綜合提供）

兒科醫師于靜雯提醒，幼兒久咳不癒、食量、活動力差超過2週是幼兒型氣喘的警訊。（阮綜合提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年入秋以來最強的一波東北季風於今（17）日報到，每年11月下旬至隔年4月，氣溫驟降以及溫差超過10度的日數增多，就進入幼兒型氣喘的高發期，兒科醫師提醒，幼兒久咳不癒、食量、活動力差超過2週是警訊。

高雄阮綜合醫院兒科醫師于靜雯指出，氣候溫度轉換是幼兒型氣喘的隱形威脅，近年來發病年齡層不斷下降，過去常見於3、4歲以後，近年從小於2歲到現在甚至不到1歲就開始發作，新手爸媽們尤其需要正視。

氣溫驟降，幼兒科看診的人潮激增，醫師提小心幼兒型氣喘。（阮綜合提供）

氣溫驟降，幼兒科看診的人潮激增，醫師提小心幼兒型氣喘。（阮綜合提供）

于靜雯表示，氣喘不是單純的呼吸道感染，而是一種慢性發炎疾病，並與遺傳、環境、生活習慣等因素相關。1歲以下幼兒氣喘的症狀與學齡孩童或成人有明顯差別，但因為無法清楚表達不舒服，所以判斷幼兒型氣喘不易，家長若觀察孩子久咳不癒，呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲，常在夜間或是清晨咳嗽，活動力下降或精神差，餵食困難或容易咳嗽至嘔吐，看似好轉卻反復發作，症狀持續時間超過2週，再加上家族氣喘病史，抽血檢測有過敏體質，基本上就確診是氣喘了。

于靜雯說明，幼兒型氣喘是多種因素疊加的結果，「提早感染」與「環境污染」是造成幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一。寶寶在出生後至9個月內有自身抗體的保護，通常不易遭受嚴重感染。但提早將周歲前後幼兒送去公共托嬰照顧，或家裡有其他上幼稚園的手足，都容易將各種細菌、病毒帶回來互相感染，一旦反覆感染就容易誘發氣喘發作。

此外，長期暴露在空污環境中，例如霧霾、工廠廢氣、二手菸等會刺激呼吸道，進而誘發氣喘，飲食中過多如炸薯條炸雞塊等「發炎性食物」，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。

于靜雯提醒，幼兒氣喘並非終生疾患，症狀會隨年齡遞減，3分之1患者會完全痊癒，3分之1的症狀會大幅改善，急性發作次數也會減少。預防幼兒型氣喘最好自媽媽懷孕時期開始，除了孕期宜多攝取天然、抗發炎食物，平日要保持居家環境的空氣清潔，並避免在有空氣汙染、二手菸或三手菸殘留的場所久留，以預防胎兒過敏體質過早被誘發。

此外，新生兒尤其應該避開人多的場所，家人回到家後都要先洗手消毒並換下外出衣物，減少將病毒傳染給年幼寶寶，家中保持室內的整潔與乾燥，以控制塵螨、黴菌等過敏原的滋生，降低呼吸道敏感性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中