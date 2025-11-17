氣溫驟降！溫差大易誘發幼兒氣喘 3症狀超過2週是警訊

兒科醫師于靜雯提醒，幼兒久咳不癒、食量、活動力差超過2週是幼兒型氣喘的警訊。（阮綜合提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年入秋以來最強的一波東北季風於今（17）日報到，每年11月下旬至隔年4月，氣溫驟降以及溫差超過10度的日數增多，就進入幼兒型氣喘的高發期，兒科醫師提醒，幼兒久咳不癒、食量、活動力差超過2週是警訊。

高雄阮綜合醫院兒科醫師于靜雯指出，氣候溫度轉換是幼兒型氣喘的隱形威脅，近年來發病年齡層不斷下降，過去常見於3、4歲以後，近年從小於2歲到現在甚至不到1歲就開始發作，新手爸媽們尤其需要正視。

氣溫驟降，幼兒科看診的人潮激增，醫師提小心幼兒型氣喘。（阮綜合提供）

于靜雯表示，氣喘不是單純的呼吸道感染，而是一種慢性發炎疾病，並與遺傳、環境、生活習慣等因素相關。1歲以下幼兒氣喘的症狀與學齡孩童或成人有明顯差別，但因為無法清楚表達不舒服，所以判斷幼兒型氣喘不易，家長若觀察孩子久咳不癒，呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲，常在夜間或是清晨咳嗽，活動力下降或精神差，餵食困難或容易咳嗽至嘔吐，看似好轉卻反復發作，症狀持續時間超過2週，再加上家族氣喘病史，抽血檢測有過敏體質，基本上就確診是氣喘了。

于靜雯說明，幼兒型氣喘是多種因素疊加的結果，「提早感染」與「環境污染」是造成幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一。寶寶在出生後至9個月內有自身抗體的保護，通常不易遭受嚴重感染。但提早將周歲前後幼兒送去公共托嬰照顧，或家裡有其他上幼稚園的手足，都容易將各種細菌、病毒帶回來互相感染，一旦反覆感染就容易誘發氣喘發作。

此外，長期暴露在空污環境中，例如霧霾、工廠廢氣、二手菸等會刺激呼吸道，進而誘發氣喘，飲食中過多如炸薯條炸雞塊等「發炎性食物」，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。

于靜雯提醒，幼兒氣喘並非終生疾患，症狀會隨年齡遞減，3分之1患者會完全痊癒，3分之1的症狀會大幅改善，急性發作次數也會減少。預防幼兒型氣喘最好自媽媽懷孕時期開始，除了孕期宜多攝取天然、抗發炎食物，平日要保持居家環境的空氣清潔，並避免在有空氣汙染、二手菸或三手菸殘留的場所久留，以預防胎兒過敏體質過早被誘發。

此外，新生兒尤其應該避開人多的場所，家人回到家後都要先洗手消毒並換下外出衣物，減少將病毒傳染給年幼寶寶，家中保持室內的整潔與乾燥，以控制塵螨、黴菌等過敏原的滋生，降低呼吸道敏感性。

