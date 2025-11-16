拿處方箋問AI？ 還說：「不敢吃了」 藥師呼籲諮詢專業醫療人員

民眾對於處方箋內容若有疑慮，應在當下向處方醫師或調劑藥師詢問。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕隨著AI普及，民眾生活中有各種疑難雜症都可能拿去「問AI」，但有民眾對處方箋產生疑慮，竟也拿去請AI判斷是否合理。藥師提醒，AI仍可能提供錯誤資訊，且醫師或藥師處理藥品時，可能也有特殊考量，想了解自身用藥情況，最好還是要在看診、領藥當下問清楚，或諮詢專業醫療人員。

近期有民眾在社群平台發文詢問，6歲的兒子因為感冒在診所就醫後，拿到處方箋後「有點疑慮」，覺得劑量與成人感冒時的劑量差不多，就把處方箋提供給chatGPT，沒想到AI回應稱，民眾拿到的處方箋可能是成人處方箋，且「其中包含多種不會給6歲小孩使用或需要特別調整劑量的藥物」，讓民眾驚呼「不敢給他（兒子）吃」。

對於民眾將處方箋上傳AI平台並詢問用藥情況與建議的作法，藥師公會全聯會常務監事李懿軒認為，AI所提供的資訊仍可能出現錯誤，如果民眾對於藥品有疑慮，應該在拿到藥品時，就馬上向醫師或藥師確認，醫師或藥師在開立處方或調劑藥品時，也應該妥善對民眾說明藥品內容。

李懿軒提到，近年來醫藥界重視醫病共享決策，希望在疾病發生的當下，醫師若有相關診斷，都盡可能地提供資訊給民眾，了解醫師診斷的緣由與處方的用意，民眾也能更安心地配合治療與用藥，避免事後的網路資訊、AI使用破壞醫病之間的信任。

