自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

拿處方箋問AI？ 還說：「不敢吃了」 藥師呼籲諮詢專業醫療人員

2025/11/16 20:45

民眾對於處方箋內容若有疑慮，應在當下向處方醫師或調劑藥師詢問。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照，記者林志怡攝）

民眾對於處方箋內容若有疑慮，應在當下向處方醫師或調劑藥師詢問。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕隨著AI普及，民眾生活中有各種疑難雜症都可能拿去「問AI」，但有民眾對處方箋產生疑慮，竟也拿去請AI判斷是否合理。藥師提醒，AI仍可能提供錯誤資訊，且醫師或藥師處理藥品時，可能也有特殊考量，想了解自身用藥情況，最好還是要在看診、領藥當下問清楚，或諮詢專業醫療人員。

近期有民眾在社群平台發文詢問，6歲的兒子因為感冒在診所就醫後，拿到處方箋後「有點疑慮」，覺得劑量與成人感冒時的劑量差不多，就把處方箋提供給chatGPT，沒想到AI回應稱，民眾拿到的處方箋可能是成人處方箋，且「其中包含多種不會給6歲小孩使用或需要特別調整劑量的藥物」，讓民眾驚呼「不敢給他（兒子）吃」。

對於民眾將處方箋上傳AI平台並詢問用藥情況與建議的作法，藥師公會全聯會常務監事李懿軒認為，AI所提供的資訊仍可能出現錯誤，如果民眾對於藥品有疑慮，應該在拿到藥品時，就馬上向醫師或藥師確認，醫師或藥師在開立處方或調劑藥品時，也應該妥善對民眾說明藥品內容。

李懿軒提到，近年來醫藥界重視醫病共享決策，希望在疾病發生的當下，醫師若有相關診斷，都盡可能地提供資訊給民眾，了解醫師診斷的緣由與處方的用意，民眾也能更安心地配合治療與用藥，避免事後的網路資訊、AI使用破壞醫病之間的信任。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中