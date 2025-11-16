自由電子報
健康 > 杏林動態

UCC使用人數攀升！ 日診227人8人後送治療

2025/11/16 19:44

為緩解大醫院急診壅塞問題，衛福部11月起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，目前6都設有13處試辦地點。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為緩解大醫院急診壅塞問題，衛福部11月起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，目前6都設有13處試辦地點。衛福部健保署統計，今日為第3週開診，日診看診人數為227人，比上星期11月9號的日診209人，多了18人，且今天共有8名患者後送。

健保署指出，今天看診的227人中，內兒科94人，外骨科133人。以症狀區分，發燒有10人；呼吸道症狀83人；腸胃道症狀24人；簡單傷口31人；小兒急性不適17人，另外有62人，看診原因分別是暈眩、腹痛、泌尿道感染、蜂窩性組織炎以及手腳扭傷等。

另健保署提到，今日共有8名患者後送至大醫院，其中1位為白血球過高嘔吐不止送聯醫忠孝，1位骨折送林口長庚，4位分別因氣喘、血尿、疑似中風及嚴重腹痛送奇美醫院，1位小兒發燒送成大醫院，1位複雜傷口送郭綜合醫院。

就診人數分布方面，多數UCC開設地點的就醫人數維持小幅增加，其中台南永川醫院的就診人數，第一週日診達到105人，第二週小幅下降至98人，今日再攀升至117人，仍是各UCC開設場所中，就診人數最多的設置地點。

雖UCC使用人數緩慢增加，但明年就要迎來春節9天連假的挑戰，賴清德總統今日出席台大醫院「健康台灣深耕論壇」，致詞時特別提到，每年過年往往出現急診壅塞情況，屆時醫療網應充分發揮功能，衛福部要趁現在與各縣市衛生局好好溝通擬定計劃。

賴清德總統表示，衛福部已宣布明年春節9天連假期間，醫院住院、急診服務的診察費、護理費、調劑費都能得到100%加成，門診也將依據開診時段，提供30%至100%的加成，希望醫療院所的醫師在春節期間也能夠持續服務，讓民眾不需要小病衝大醫院，然後塞在大醫院裡面。

衛福部長石崇良則指出，急診壅塞主要與病人數量或急診滯留量過多有關，針對滯留於急診、無法順利住院或轉院的患者，衛福部進行前端分流、急診處置效率提升、後端病房加快收治等措施改善，也密切監測滯留病人的數量情況，這個月較去年的同期或前幾個月那麼都有下降。

石崇良表示，面對明年9天連假，衛福部提供加成給付，希望這段時間醫護同仁辛勞可以得到合理的報酬，也希望長假期間，可持續提供民眾必要的醫療。

