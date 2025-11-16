食物冷凍還是會壞！食藥署點「4大NG習慣」 3種解凍更藏危機

食藥署提醒，冷凍食品並非永久保鮮，錯誤的保存習慣與解凍方式恐增食安風險。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕現代人依賴冷凍宅配與網購生鮮，家中冰箱也經常塞滿各式冷凍食品，不過看似「丟進冷凍就能放很久」其實是大誤會。食藥署示警，家用冷凍庫溫度不穩，如果又囤貨過量，忘記效期或保存不當時，都可能讓食物悄悄變質。對此，食藥署也點出民眾最常踩的4大保存雷區，提醒收到冷凍宅配後務必先檢查包裝、確認維持結凍，並以「先進先出」原則分類存放，才能遠離食安危機。

食藥署在https://article-consumer.fda.gov.tw/subject.aspx?subjectid=1&id=3719>官網提醒，許多人仍誤以為「冷凍＝永久保存」，但若保存或解凍方式不當，不僅影響食物品質，更可能會埋下食安風險。尤其是最多人容易犯下4大錯誤：

1.忽略有效日期：食物先丟進冷凍庫再說，最後忘記效期，導致過期仍誤食。

2.家用冷凍庫溫度不穩：頻繁開關、空間塞滿，使溫度升高，加速食物變質。

3.拆封後未密封：食物裸露在冷凍庫中易出現「凍燒」，表面乾癟、口感變差。

4.囤貨過量：買太多卻吃不完，反而讓變質機率提高。

食藥署解釋，即使在零下18度環境中，酵素反應與脂肪氧化仍會持續，食品放冷凍庫裡並非無限期保鮮。再加上家用冷凍庫常達不到理想溫度，若又忽略效期或未妥善包裝，更容易造成風味下降甚至食安問題，因此冷凍食品仍需依指示保存並盡早食用。

食藥署也提醒，冷凍食品在解凍與處理時，更要注意「溫度控制」，因 7℃到60℃是細菌迅速繁殖的危險溫度帶。若冷凍食品取出後「長時間放在室溫、使用熱水、反覆冷凍與解凍」恐潛藏食安風險，容易讓病原菌有繁殖空間，導致食物中毒。

建議使用冷藏解凍、流水解凍或微波解凍，並在解凍後盡快烹煮。此外，若發現食物包裝膨脹、出現異味、變色、表面黏滑或冰晶異常增多，都可能是變質徵兆，一旦出現異常就不應再食用。

