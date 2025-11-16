健康網》善終不易、放手更難 勇敢家屬最後獻愛：「請讓他好好地離開」

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金分享ICU故事，他表示，對很多正面臨生死關頭病人的家屬而言，不急救的決定，是一個非常艱難的過程；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「我們不想要再急救了，請讓他好好地離開 。最重要的，就是要讓他舒服的離開 。」家屬吐出這些話語。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說，家屬能如此淡定說出這段話，早就溝通過、也討論過了。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，病人自從住進加護病房的那一刻起，病況就不太理想 。連在加護病房工作幾十年的我都很難想像，才60歲的他，已有3種癌症、腦動脈瘤、腦幹出血、心房顫動等，還做了氣切和餵食造口。

阿金：放手 家人需要很大的勇氣

而這次病人被送醫院，住進加護病房，因癌症腫瘤大出血、敗血性休克，還有大範圍的出血性腦中風（腦血管破裂）。阿金醫師在與病人家屬說明病情時，原本以為家屬會連環問：「怎麼會這樣？他前幾天還好好的」 「一定要全力搶救，他每一次都可以度過難關」 接著就是放聲大哭。

結果病人太太及4個女兒情緒卻很平穩。阿金說：「放手，需要很大的勇氣。對很多正面臨生死關頭的家屬而言，不急救的決定，是一個非常艱難的過程，即使已經蓄滿勇氣，仍不免夾帶著或多或少的內疚與自責」。

阿金：對於「這一天」 病人似早有遺願

60歲病人的家人一定陪著他，一路「征戰」。阿金表示，正因為這樣，她們才能勇敢地為最愛的人，做出最適合的下一步 。大概病人和他的太太、女兒們，早就溝通過、也討論過了 。彼此約定好，如果「這一天」真的到來的時候，希望她們能幫他做「這個」決定 。所以太太和女兒才沒有因為自己的不捨，再讓病人承受不必要的折騰。

在這幾天的時間裡，太太與女兒應該已經把病人交代的事情，一件又一件地做完了。病人想見的人，就算沒能親自來到病床邊，也用視訊見到面了 。只是升壓劑停掉之後，病人的血壓往下掉到30、40就又停住了，甚至支撐了好一陣子。

阿金與家屬交換意見時提到：「是不是病人想再見一見，他那群義消朋友？」果然，在幾個義消朋友前來探視之後，病人的血壓又開始往下掉了。

