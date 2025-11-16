自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》善終不易、放手更難 勇敢家屬最後獻愛：「請讓他好好地離開」

2025/11/16 23:57

健康網》善終不易、放手更難 勇敢家屬最後獻愛：「請讓他好好地離開」

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金分享ICU故事，他表示，對很多正面臨生死關頭病人的家屬而言，不急救的決定，是一個非常艱難的過程；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我們不想要再急救了，請讓他好好地離開 。最重要的，就是要讓他舒服的離開 。」家屬吐出這些話語。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金說，家屬能如此淡定說出這段話，早就溝通過、也討論過了。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，病人自從住進加護病房的那一刻起，病況就不太理想 。連在加護病房工作幾十年的我都很難想像，才60歲的他，已有3種癌症、腦動脈瘤、腦幹出血、心房顫動等，還做了氣切和餵食造口。

阿金：放手 家人需要很大的勇氣

而這次病人被送醫院，住進加護病房，因癌症腫瘤大出血、敗血性休克，還有大範圍的出血性腦中風（腦血管破裂）。阿金醫師在與病人家屬說明病情時，原本以為家屬會連環問：「怎麼會這樣？他前幾天還好好的」 「一定要全力搶救，他每一次都可以度過難關」 接著就是放聲大哭。

結果病人太太及4個女兒情緒卻很平穩。阿金說：「放手，需要很大的勇氣。對很多正面臨生死關頭的家屬而言，不急救的決定，是一個非常艱難的過程，即使已經蓄滿勇氣，仍不免夾帶著或多或少的內疚與自責」。

阿金：對於「這一天」 病人似早有遺願

60歲病人的家人一定陪著他，一路「征戰」。阿金表示，正因為這樣，她們才能勇敢地為最愛的人，做出最適合的下一步 。大概病人和他的太太、女兒們，早就溝通過、也討論過了 。彼此約定好，如果「這一天」真的到來的時候，希望她們能幫他做「這個」決定 。所以太太和女兒才沒有因為自己的不捨，再讓病人承受不必要的折騰。

在這幾天的時間裡，太太與女兒應該已經把病人交代的事情，一件又一件地做完了。病人想見的人，就算沒能親自來到病床邊，也用視訊見到面了 。只是升壓劑停掉之後，病人的血壓往下掉到30、40就又停住了，甚至支撐了好一陣子。

阿金與家屬交換意見時提到：「是不是病人想再見一見，他那群義消朋友？」果然，在幾個義消朋友前來探視之後，病人的血壓又開始往下掉了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中