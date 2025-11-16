自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

澎湖離島花嶼封島多日 醫護隨租船登島看診

2025/11/16 19:45

〔中央社〕因天候不佳，澎湖最偏遠的離島「花嶼」交通停航多日，澎湖縣衛生局今（16）日配合望安鄉公所包租民船運送民生物品，醫護人員也同步登島進行醫療服務。

澎湖最偏遠的三級離島望安花嶼村，在颱風鳳凰過境和東北季風的共伴效應下，離島交通船斷航多日，嚴重影響當地住民的日常生活，其中，島上的醫療服務，由義大醫院派駐進行遠距醫療，封島這些天，共有11名村民看診。

由於花嶼島上的民生物資，在海上停航多日後，幾乎用罄，望安鄉公所今天包租「海有20號」民船，冒著風浪運送民生物品前往供應島民之需，澎湖縣衛生局與惠民醫院醫護團隊，也在衛生局長陳淑娟率領下同步登島，為島上住民進行醫療看診等服務，及時解決島民的病痛，島民紛紛表達感謝。

陳淑娟表示，澎湖離島鄉親的醫療困境，特別是在天候嚴峻、斷航多日的時刻，醫療的可近性更顯重要。縣府團隊絕不能坐視不管，必須主動出擊，將醫療送到最需要的地方，展現縣府守護離島健康的決心。

衛生局表示，望安花嶼衛生室目前備藥充足，慢性病用藥供應穩定，平時由義大醫院透過遠距醫療機制，以確保就醫不中斷，陳淑娟代表縣長陳光復致贈慰問金給義大醫院派駐的護理人員，感謝堅守崗位，守護鄉親健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中