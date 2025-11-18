健康網》換季就掉髮？ 營養師：補充4大類食物有助護髮

專家表示，牡蠣、南瓜、瘦肉、堅果都是富鋅食材，偶爾來份牡蠣或南瓜粥，幫頭髮補上活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近進入了換季，天氣變冷，掉頭髮好像增加，讓民眾不禁擔心。營養師彭逸珊表示，頭髮其實有一定的週期會自然掉落，但如果掉得太誇張，不妨從補充蛋白質、礦物質鋅、補充B群，與生物素等4大類食物，吃出健康秀髮。同時避免過度節食與精製糖，才能真正達到養髮目的。

如何從食物裡攝取養髮營養成分？彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」上歸納吃出健康秀髮4大營養食物：

請繼續往下閱讀...

●補充蛋白質：養髮基礎，絕對不能少。

蛋白質是頭髮結構的主材料，每天都要吃！豆腐、豆漿、魚類、肉類、雞蛋、乳製品輪流吃，不用怕單一食物太無聊，好吃又健康。每餐都記得有蛋白質，讓建材不缺乏。

●礦物質鋅：幫助細胞代謝、輔助蛋白質合成

牡蠣、南瓜、瘦肉、堅果都是富鋅食材，偶爾來份牡蠣或南瓜粥，幫頭髮補上活力。

●補充B群：能量來源，髮根更強壯

B群是身體把食物轉換成能量的關鍵角色！深色蔬菜、全麥麵包、糙米飯都是很棒的選擇，不僅讓你有精神、頭髮也更健康。

●補充生物素：斷髮救星

生物素讓頭髮不容易斷裂、掉髮，雞蛋、肉類、牛奶都含有生物素。但重點是，不要吃生蛋白，因為生蛋白會阻礙生物素吸收，反而影響健康。

彭逸珊提醒，生蛋白中含有抗生物素，會妨礙身體吸收生物素，一定要煮熟再吃，安全又健康。另外，減重要注意，節食或者吃太多精緻糖，都會讓頭髮養份不夠，少吃精緻糖，適度控制飲食，才能同時擁有美麗秀髮和好身材。想要養髮，除了注重外用清潔保養外，更要從「吃」開始，提供關鍵的營養素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法