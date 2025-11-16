自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》過度運動害免疫力下降？ 醫教你如何運動不傷身

2025/11/16 19:10

專家表示，過度運動反而害免疫力下降，最好採取「運動一天、休息一天」，或「運動一天、休息兩天」維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，過度運動反而害免疫力下降，最好採取「運動一天、休息一天」，或「運動一天、休息兩天」維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾為了健康，每週為自己訂下運動的高目標，照表操課，只是仍然經常感冒，讓人費解。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提醒，有可能是運動量太大了，要小心過度運動，會有「過度運動症候群」，當運動量太大時，身體會關閉免疫系統，讓民眾比較容易生病，也就是說，過度運動反而更容易感冒，要留心。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，每天勤練運動，卻開始掉頭髮、睡不好、免疫力也開始下降，這就是得了「過度訓練症候群」。當你運動量達到一個極致的時候，身體會關閉其他的功能。它會關閉你的免疫系統，讓你更容易生病、感冒比較不容易好。

他接著說，早上的皮質醇會降低，所以你會覺得整天都很疲勞。有些人生殖系統會被關閉，女生可能會月經不來，或是不規則；男生會有性慾下降，或是精子變少的問題。

蕭捷健說明，一旦過度運動，身體適應這樣的運動強度後，你的每日能量消耗，就會回到跟你沒有運動的時候，差不多的狀況。如果你想要藉由運動來減重的話，「運動一天、休息一天」，或「運動一天、休息兩天」，不要把自己逼到極限，才能真正提升代謝並維持健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中