健康網》過度運動害免疫力下降？ 醫教你如何運動不傷身

專家表示，過度運動反而害免疫力下降，最好採取「運動一天、休息一天」，或「運動一天、休息兩天」維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾為了健康，每週為自己訂下運動的高目標，照表操課，只是仍然經常感冒，讓人費解。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提醒，有可能是運動量太大了，要小心過度運動，會有「過度運動症候群」，當運動量太大時，身體會關閉免疫系統，讓民眾比較容易生病，也就是說，過度運動反而更容易感冒，要留心。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，每天勤練運動，卻開始掉頭髮、睡不好、免疫力也開始下降，這就是得了「過度訓練症候群」。當你運動量達到一個極致的時候，身體會關閉其他的功能。它會關閉你的免疫系統，讓你更容易生病、感冒比較不容易好。

請繼續往下閱讀...

他接著說，早上的皮質醇會降低，所以你會覺得整天都很疲勞。有些人生殖系統會被關閉，女生可能會月經不來，或是不規則；男生會有性慾下降，或是精子變少的問題。

蕭捷健說明，一旦過度運動，身體適應這樣的運動強度後，你的每日能量消耗，就會回到跟你沒有運動的時候，差不多的狀況。如果你想要藉由運動來減重的話，「運動一天、休息一天」，或「運動一天、休息兩天」，不要把自己逼到極限，才能真正提升代謝並維持健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法