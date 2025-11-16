健康網》「歹睏」不是失眠？ 專家：恐吃錯東西害的 快避4食物

專家表示，睡前吃甜食，血糖會先快速上升，再快速下降，造成失眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾可能有這樣的經驗，明明很累卻睡不著，又或是好不容易睡著，半夜又醒來。營養師羅晞蕾表示，睡不好也有可能是吃錯東西，有些食物，會在你入睡前「攪局」，最好避開4種食物才不會影響睡眠。

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，晚上睡不著時，民眾可能以為自己是「壓力太大」或「失眠體質」，然而，「你的飲食，也可能是罪魁禍首。」她提醒以下4種食物，會在你入睡前「攪局」，最好別攝取：

●含咖啡因飲品

不只咖啡，紅茶、抹茶、可可、可樂裡也都有咖啡因。 咖啡因代謝一般要2-4小時，有的人甚至到8-10小時。它會阻斷讓你想睡的「腺苷」， 讓大腦保持清醒，自然更難入睡。

●高糖甜食

睡前吃甜食，血糖會先快速上升，再快速下降。當血糖掉得太快、太低時，

身體會釋放「腎上腺素、皮質醇」來把血糖拉回來，這也是很多人半夜突然醒來、心悸或睡不穩的原因。

●油膩宵夜

炸物、滷味、泡麵這類高油食物，會讓腸胃整晚都在加班，也更容易引發胃食道逆流。腸胃太忙，負責睡眠的副交感神經就無法好好運作，身體會一直處在「半放鬆」的狀態，所以容易睡不深、一下就醒來。

●酒精

喝酒的確會讓人「好像比較想睡」，但這其實是迷惑你的假性放鬆。酒精會影響大腦，讓你進不去真正修復身體的「深層睡眠」。所以你會比較容易睡著， 但整晚都睡不深、品質很差。

3法可助眠

民眾可以如何讓身體真的「睡得著」？羅晞蕾提到，睡眠的關鍵其實很簡單，穩定血糖，並且讓大腦安靜下來。不妨可以試試3方法：

1.晚餐提早、份量減半：負擔小、血糖也不易波動。

2.睡前4小時避免進食：給身體時間消化，讓腦與胃同步放鬆。

3.想嘴饞可以吃：無糖豆漿、低脂牛奶、香蕉、奇異果、燕麥、堅果，富含色胺酸與鎂，能幫助穩定神經、放鬆肌肉。

羅晞蕾總結，如果民眾總是覺得睡不深、睡不飽，別只怪自己想太多，不妨先從「吃」這件事開始調整，找到睡眠的關鍵。

