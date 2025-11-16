自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》「歹睏」不是失眠？ 專家：恐吃錯東西害的 快避4食物

2025/11/16 18:45

專家表示，睡前吃甜食，血糖會先快速上升，再快速下降，造成失眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，睡前吃甜食，血糖會先快速上升，再快速下降，造成失眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾可能有這樣的經驗，明明很累卻睡不著，又或是好不容易睡著，半夜又醒來。營養師羅晞蕾表示，睡不好也有可能是吃錯東西，有些食物，會在你入睡前「攪局」，最好避開4種食物才不會影響睡眠。

羅晞蕾於臉書專頁「晞蕾營養師的耕耘時光 《桸耒營養日記》」發文表示，晚上睡不著時，民眾可能以為自己是「壓力太大」或「失眠體質」，然而，「你的飲食，也可能是罪魁禍首。」她提醒以下4種食物，會在你入睡前「攪局」，最好別攝取：

●含咖啡因飲品

不只咖啡，紅茶、抹茶、可可、可樂裡也都有咖啡因。 咖啡因代謝一般要2-4小時，有的人甚至到8-10小時。它會阻斷讓你想睡的「腺苷」， 讓大腦保持清醒，自然更難入睡。

●高糖甜食

睡前吃甜食，血糖會先快速上升，再快速下降。當血糖掉得太快、太低時，
身體會釋放「腎上腺素、皮質醇」來把血糖拉回來，這也是很多人半夜突然醒來、心悸或睡不穩的原因。

●油膩宵夜

炸物、滷味、泡麵這類高油食物，會讓腸胃整晚都在加班，也更容易引發胃食道逆流。腸胃太忙，負責睡眠的副交感神經就無法好好運作，身體會一直處在「半放鬆」的狀態，所以容易睡不深、一下就醒來。

●酒精

喝酒的確會讓人「好像比較想睡」，但這其實是迷惑你的假性放鬆。酒精會影響大腦，讓你進不去真正修復身體的「深層睡眠」。所以你會比較容易睡著， 但整晚都睡不深、品質很差。

3法可助眠

民眾可以如何讓身體真的「睡得著」？羅晞蕾提到，睡眠的關鍵其實很簡單，穩定血糖，並且讓大腦安靜下來。不妨可以試試3方法：

1.晚餐提早、份量減半：負擔小、血糖也不易波動。

2.睡前4小時避免進食：給身體時間消化，讓腦與胃同步放鬆。

3.想嘴饞可以吃：無糖豆漿、低脂牛奶、香蕉、奇異果、燕麥、堅果，富含色胺酸與鎂，能幫助穩定神經、放鬆肌肉。

羅晞蕾總結，如果民眾總是覺得睡不深、睡不飽，別只怪自己想太多，不妨先從「吃」這件事開始調整，找到睡眠的關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中