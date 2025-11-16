健康網》圖書館看書女被蛇咬 醫：48小時積極解毒

一名女子今（16）日在龍井圖書館遭一隻眼鏡蛇咬傷，中榮立即給予蛇毒血清治療。（民眾提供）



〔健康頻道／綜合報導〕台中一名女子在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，突然覺得腳刺刺，竟被一條眼鏡蛇咬，經緊急送醫打蛇毒血清後，生命徵象穩定。而這條蛇還窩在牆角，順利被捕獲。

根據衛福部全國解毒劑儲備網衛教資料指出，眼鏡蛇在受驚嚇時上身仰起，頭頸昂仰賁張，狀似飯匙。頸部有一寬白斑紋，內有黑點，頸部擴張時背部看似戴副眼鏡，所以叫做眼鏡蛇。被激怒時會發出噴氣聲，頭小頸大，體呈棕色略帶黃色斑點，口內有對溝牙長約1-3 mm。具神經毒素（Cobrotoxin）及細胞毒素（Cytotoxin）。

這名女子被咬後，驚聲尖叫，引起圖書館一陣騷動，而這條毒蛇也乘隙一溜煙爬進圖書館一樓閱覽室。台中市消防局獲報後，即派遣龍井分隊且出動5名消防人員到場。

據消防局指出，該名女子靜坐在椅子上，還無具體症狀出現。衛福部全國解毒劑儲備網指出，一般被咬傷局部會紅、腫、痛及組織壞死，牙痕小不易辨識。

之後慢慢全身性症狀則有頭昏、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、眼皮下垂、吞嚥困難等神經症狀。此時也要注意呼吸肌肉的狀況，患者可能會呼吸衰竭，不過不常見。還需要觀察有無吞嚥困難，口水可能流入氣管造成吸入性肺炎。

女子送往中榮後，已給予神經性抗蛇毒血清，初始劑量3-6瓶，依症狀的嚴重程度及中毒後到院時間的長短來衡量。已出現全身性症狀及局部腫脹迅速者，應給予6瓶以上。後續48小時可以根據局部傷口情形，每12小時給予1至2瓶血清滴注。

至於被咬傷傷口若續發感染時，以抗生素治療。壞死組織需接受清創手術，必要時甚至需要截肢、皮膚或肌肉移植。

