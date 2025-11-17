自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大腸癌年輕化 久坐、熬夜、外送飲食升風險 醫曝5警訊

2025/11/17 10:01

過去「大腸癌」被視為中老年疾病，近年大腸癌竟有年輕化趨勢，專家警告要注意排便習慣改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

過去「大腸癌」被視為中老年疾病，近年大腸癌竟有年輕化趨勢，專家警告要注意排便習慣改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去「大腸癌」被視為中老年疾病，近年大腸癌竟有年輕化趨勢！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，近年醫學界震驚地發現，20-40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增，美、澳、加年輕族群（20–39歲）快速上升，部分國家20年增幅達近2倍。他分析原因包括：久坐與外送飲食文化、熬夜且作息亂、遺傳與基因突變，並提醒5大腸道警訊。

為什麼有越來越多年輕人罹患大腸癌？黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文歸納3大原因：

●久坐＋外送飲食文化

研究指出，高脂、低纖飲食，會削弱腸道黏膜防禦力，促進癌細胞生成。然而，現在是外送平台年代，年輕人每天坐著工作、吃炸雞漢堡，纖維不足、油鹽糖過多，腸道菌相大亂。

●作息亂＋熬夜

研究證實，夜間不睡會打亂腸道細胞的DNA修復節律，讓癌細胞突變更容易累積。而年輕人一旦經常熬夜，會抑制腸道上皮細胞的修復。

●遺傳＋基因突變

過去觀念認為，年輕型一些大腸癌，也與遺傳有關（例如 Lynch syndrome 遺傳性非息肉性大腸癌），但最新研究發現，即使沒有家族史，仍有近60%的年輕病人帶有DNA修復路徑突變。

5大腸道警訊

即使大腸癌有年輕化趨勢，黃軒仍舊提醒民眾，不妨從生活中的5大面向檢視，不要輕忽了生活中的警訊：

1.大便中有血

45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」。年輕人最常犯的錯誤就是：「一定是痔瘡啦！」但兩者仍有差異，痔瘡：鮮紅、沾在表面、常常痛；腫瘤或黏膜病變：暗紅、黑色、混在大便中，通常不痛。

2.排便習慣改變

研究發現約20–25%的大腸癌年輕患者，在診斷前明顯出現排便變化。你原本一天1次，突然變成一天5次，便秘、腹瀉輪替2星期以上，就是警訊。

3.體重莫名下降

如果你沒有減重，但體重在1–3個月內掉超過5%，有可能是危險訊號。這是因為，腸道中的發炎或腫瘤在消耗你的身體。

4.腹痛腹脹

注意胃炎，整片痛，或是大腸問題，常卡在「左下腹」或「右下腹」。而且它有一個特徵，吃完東西更痛、排便後好一點。

5.貧血，找不到原因

右邊的半大腸癌，尤其會這樣。你不會看到明顯的血，但你的身體每天可能在流掉5–10 mL。長期下來就變成，臉色蒼白、心悸、想睡、動一下就累。

黃軒提醒，最致命的不是症狀，而是「延誤」。最後常延誤的族群是女性、右側結腸癌。另外，大腸癌最常被誤診為腸胃炎、痔瘡、大腸激燥症。一旦出現以上5警訊中的任一訊號，不要猜，盡快安排腸鏡檢查，才能守護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中