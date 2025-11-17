健康網》大腸癌年輕化 久坐、熬夜、外送飲食升風險 醫曝5警訊

過去「大腸癌」被視為中老年疾病，近年大腸癌竟有年輕化趨勢，專家警告要注意排便習慣改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去「大腸癌」被視為中老年疾病，近年大腸癌竟有年輕化趨勢！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，近年醫學界震驚地發現，20-40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增，美、澳、加年輕族群（20–39歲）快速上升，部分國家20年增幅達近2倍。他分析原因包括：久坐與外送飲食文化、熬夜且作息亂、遺傳與基因突變，並提醒5大腸道警訊。

為什麼有越來越多年輕人罹患大腸癌？黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文歸納3大原因：

請繼續往下閱讀...

●久坐＋外送飲食文化

研究指出，高脂、低纖飲食，會削弱腸道黏膜防禦力，促進癌細胞生成。然而，現在是外送平台年代，年輕人每天坐著工作、吃炸雞漢堡，纖維不足、油鹽糖過多，腸道菌相大亂。

●作息亂＋熬夜

研究證實，夜間不睡會打亂腸道細胞的DNA修復節律，讓癌細胞突變更容易累積。而年輕人一旦經常熬夜，會抑制腸道上皮細胞的修復。

●遺傳＋基因突變

過去觀念認為，年輕型一些大腸癌，也與遺傳有關（例如 Lynch syndrome 遺傳性非息肉性大腸癌），但最新研究發現，即使沒有家族史，仍有近60%的年輕病人帶有DNA修復路徑突變。

5大腸道警訊

即使大腸癌有年輕化趨勢，黃軒仍舊提醒民眾，不妨從生活中的5大面向檢視，不要輕忽了生活中的警訊：

1.大便中有血

45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」。年輕人最常犯的錯誤就是：「一定是痔瘡啦！」但兩者仍有差異，痔瘡：鮮紅、沾在表面、常常痛；腫瘤或黏膜病變：暗紅、黑色、混在大便中，通常不痛。

2.排便習慣改變

研究發現約20–25%的大腸癌年輕患者，在診斷前明顯出現排便變化。你原本一天1次，突然變成一天5次，便秘、腹瀉輪替2星期以上，就是警訊。

3.體重莫名下降

如果你沒有減重，但體重在1–3個月內掉超過5%，有可能是危險訊號。這是因為，腸道中的發炎或腫瘤在消耗你的身體。

4.腹痛腹脹

注意胃炎，整片痛，或是大腸問題，常卡在「左下腹」或「右下腹」。而且它有一個特徵，吃完東西更痛、排便後好一點。

5.貧血，找不到原因

右邊的半大腸癌，尤其會這樣。你不會看到明顯的血，但你的身體每天可能在流掉5–10 mL。長期下來就變成，臉色蒼白、心悸、想睡、動一下就累。

黃軒提醒，最致命的不是症狀，而是「延誤」。最後常延誤的族群是女性、右側結腸癌。另外，大腸癌最常被誤診為腸胃炎、痔瘡、大腸激燥症。一旦出現以上5警訊中的任一訊號，不要猜，盡快安排腸鏡檢查，才能守護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法