健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》褪黑激素能減重？ 還能調整腸道菌潛力

2025/11/17 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

過重與肥胖是全球重大公共衛生威脅，腸道菌失衡被認為與肥胖及其共病有關。褪黑激素（（Melatonin）以調節睡眠聞名，但近年研究也指出它具有體重調節與能量平衡的效果，不過是否與腸道菌有關尚不清楚。

發表於J Pineal Res. 2017 May;62（4）在高脂飲食（HFD）小鼠模型中，補充褪黑激素可顯著降低體重、肝臟脂肪變性與低度發炎，並改善胰島素阻抗。16S rRNA高通量定序顯示，HFD餵養改變了69個操作分類單元（OTUs），而褪黑激素補充可使其中14個OTUs回復至正常飼料組的構型，顯著調整腸道菌組成，降低Firmicutes/Bacteroidetes比值，並提高與健康黏膜相關的黏液降解菌Akkermansia豐富度。整體來看，褪黑激素在高脂飲食小鼠中同時改善代謝與腸道菌失衡。

透視腸道菌》褪黑激素能減重？ 還能調整腸道菌潛力

這項研究顯示，褪黑激素除了「調節睡眠」之外，還能在高脂飲食下同時改善體重、肝臟脂肪堆積、低度發炎與胰島素阻抗，並藉由調整腸道菌組成來達成作用。它降低了常見於肥胖者的 Firmicutes/Bacteroidetes 比值，並提升與健康腸黏膜相關的 Akkermansia 豐富度，顯示褪黑激素有潛力像「益生菌幫手」一樣維護腸道環境。對一般人來說，維持規律作息、適量攝取有助於腸道菌平衡的高纖食物、發酵食物或益生菌，搭配醫師建議使用褪黑激素，或許能在管理體重與代謝健康時發揮更全面的保護效果。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

