健康網》滿週歲兒啃水果差點要命 醫：X光也照不出它

〔健康頻道／綜合報導〕兒童醫院急診永遠是分秒必爭的險境，林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，哪怕是一小丁點大的水果，差點奪走才滿1歲、8.8公斤重的小朋友。他說，X光照不到的也不代表它不存在。

吳昌騰在臉書專頁「台灣兒童急診醫學教學FB-林口長庚兒童急診」指出，孩子到了急診室，嘔吐、嗆咳聲不斷，每次的聲響，都令大人心碎。小朋友的臉紅得發紫，每一聲咳嗽都像在與空氣搏鬥。

大人在旁描述，孩子正吃著小芭樂，開心啃著，沒想到突如其來嘔吐後就劇烈的嗆咳，呼吸變得急促、沉重，喉間還湧出不尋常的尖銳聲響。這突變的景象，讓全家人的心一起墜落。

大人連忙抱著他衝向附近的耳鼻喉科診所，結果醫師遍尋不著「異物」在哪裡？回到家，孩子還是哭鬧、呼吸依舊急促，全家不放心，馬上驅車來兒科急診。

吳昌騰為孩子聽診。當聽診器輕輕貼上孩子的胸口時，一個關鍵的警訊立刻引起他的注意力─那是很清晰的「喘鳴聲 （stridor）」。他解釋，這種吸氣時發出的高頻嘯叫聲，猶如警報器，讓人清楚地了解：上呼吸道有嚴重阻塞！

經過胸部與頸部X光片皆顯示正常。吳昌騰說，因為食物異物本來就是「可穿透的」，大多數都無法在X光中顯影。但正常的X光，不代表安全。接著改以「軟式支氣管鏡檢查」，當鏡頭輕柔卻堅定地滑過鼻腔深入氣管，在氣管分岔處，終於看到一塊卡住約70-80%呼吸道的芭樂。

找到芭樂，吳昌騰立即聯絡耳鼻喉科，緊急安排了「硬式支氣管鏡」手術。孩子在全身麻醉下，醫師精準地操作器械，成功從氣管深處取出了那塊差點奪走小孩呼吸的芭樂塊。

但這塊小芭樂滯留時間已引起吸入性肺炎，術後轉進加護病房接受抗生素治療。

