健康網》孤獨影響健康 研究：「微連結」也能降低心理壓力

〔健康頻道／綜合報導〕孤獨正悄悄成為最重要的健康議題之一，影響各個年齡。不少民眾可能覺得自己的朋友圈縮小，而且這讓人困擾，也許是時候重新調整做法。不妨從參與活動、當志工等方式，著手打開友誼的大門，同時與朋友建立「微連結」，也能減少孤獨感，有益健康。

孤獨與心理壓力之間有著強烈的關聯。《The Conversation》報導指出，成年後的友誼，尤其是那些能提供社會支持與陪伴的友誼，能夠保護我們免於陷入憂鬱、焦慮等心理健康問題。同時，友誼還能降低大腦對壓力的反應程度，研究顯示，這有助於在人們遭遇逆境後，可以保護其心理健康。擁有朋友和社交連結，與身體健康相關，例如較健康的BMI等。

雖然親密友誼很重要，但也別忘了，日常生活中的小小社交互動同樣能減少孤獨感。這可能只是和鄰居的短暫聊天，或是向常去咖啡館的咖啡師打聲招呼。

研究顯示，與朋友建立「微連結」，對提升心情、增加歸屬感都很重要，甚至在你感到困難時，也能提供支持。

事實上，由於成年後工作忙碌，或害怕被拒絕等因素，往往比童年時更難交朋友。如果感到孤單難以承受，結交新朋友又覺得壓力太大，不妨從小事做起，並對意想不到的聯繫保持開放的態度。

打開友誼大門秘訣

此外，民眾不妨做以下4件事，嘗試打開友誼的大門：

●參與活動

以社區為基礎、能共享興趣的活動是認識志同道合者的好方法。你可以加入跑步團、瑜伽課、合唱團或語言交流聚會，或是參加讀書會與手作團體，不管是實體或線上聚會。

●當志工

這能讓你認識不同年齡層的新朋友。志工服務能增加社交互動的機會，對你的幸福感、身分認同與歸屬感都有正面影響。

●花時間經營

美國研究者試圖計算友誼形成的時間，估計從「點頭之交」到「朋友」大約需要 50 小時的相處。你可以從每天撥出 10 分鐘開始，用來維繫友誼或重新點燃舊友誼。形式可以很小：傳個訊息，或打一通短電話。

●鼓起勇氣聯絡

研究顯示，人們往往對主動聯絡老朋友感到猶豫。他們通常高估了尷尬感，低估了聯絡所帶來的正面情緒，由於多數人都希望「由對方先開口」，不妨試著勇敢一次，下次當你到某個地方旅行，或是聽到一首歌，讓你想起某位朋友，就給他傳個訊息。

