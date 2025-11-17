自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》孤獨影響健康 研究：「微連結」也能降低心理壓力

2025/11/17 13:53

孤獨感會影響身心健康，研究表明，日常生活中的小小社交互動「微連結」，有助降低心理壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

孤獨感會影響身心健康，研究表明，日常生活中的小小社交互動「微連結」，有助降低心理壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孤獨正悄悄成為最重要的健康議題之一，影響各個年齡。不少民眾可能覺得自己的朋友圈縮小，而且這讓人困擾，也許是時候重新調整做法。不妨從參與活動、當志工等方式，著手打開友誼的大門，同時與朋友建立「微連結」，也能減少孤獨感，有益健康。

孤獨與心理壓力之間有著強烈的關聯。《The Conversation》報導指出，成年後的友誼，尤其是那些能提供社會支持與陪伴的友誼，能夠保護我們免於陷入憂鬱、焦慮等心理健康問題。同時，友誼還能降低大腦對壓力的反應程度，研究顯示，這有助於在人們遭遇逆境後，可以保護其心理健康。擁有朋友和社交連結，與身體健康相關，例如較健康的BMI等。

雖然親密友誼很重要，但也別忘了，日常生活中的小小社交互動同樣能減少孤獨感。這可能只是和鄰居的短暫聊天，或是向常去咖啡館的咖啡師打聲招呼。

研究顯示，與朋友建立「微連結」，對提升心情、增加歸屬感都很重要，甚至在你感到困難時，也能提供支持。

事實上，由於成年後工作忙碌，或害怕被拒絕等因素，往往比童年時更難交朋友。如果感到孤單難以承受，結交新朋友又覺得壓力太大，不妨從小事做起，並對意想不到的聯繫保持開放的態度。

打開友誼大門秘訣

此外，民眾不妨做以下4件事，嘗試打開友誼的大門：

●參與活動

以社區為基礎、能共享興趣的活動是認識志同道合者的好方法。你可以加入跑步團、瑜伽課、合唱團或語言交流聚會，或是參加讀書會與手作團體，不管是實體或線上聚會。

●當志工

這能讓你認識不同年齡層的新朋友。志工服務能增加社交互動的機會，對你的幸福感、身分認同與歸屬感都有正面影響。

●花時間經營

美國研究者試圖計算友誼形成的時間，估計從「點頭之交」到「朋友」大約需要 50 小時的相處。你可以從每天撥出 10 分鐘開始，用來維繫友誼或重新點燃舊友誼。形式可以很小：傳個訊息，或打一通短電話。

●鼓起勇氣聯絡

研究顯示，人們往往對主動聯絡老朋友感到猶豫。他們通常高估了尷尬感，低估了聯絡所帶來的正面情緒，由於多數人都希望「由對方先開口」，不妨試著勇敢一次，下次當你到某個地方旅行，或是聽到一首歌，讓你想起某位朋友，就給他傳個訊息。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中