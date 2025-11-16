健康網》就愛喝黑咖啡 網紅醫：別在這情況下肚會傷胃跟肝

空腹喝黑咖啡，巴西網紅醫師費爾南多．萊莫斯指出，對胃、肝都不是太好；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）對於空腹喝黑咖啡舉雙手反對，認為對胃非常不好。他指出，黑咖啡會誘導鹽酸及其他胃酸的產生，易造成胃炎或胃糜爛。

費爾南多．萊莫斯表示，不要忽視胃酸進入人體後的影響，這種酸會使食道受刺激，引發食道炎及胃食道逆流。雖非人人都會如此，但黑咖啡引起的灼熱感，絕對不是對人體有益的現象。

請繼續往下閱讀...

費爾南多．萊莫斯說，有些病人光聞到黑咖啡的味道，胃部就會過度分泌胃酸產生不適。還有一些消化不良的病患，常有火燒心及胃食道逆流的問題。

根據英國研究，空腹飲用含咖啡因飲品會使皮質醇升高、腎上腺素分泌增加，導致早晨焦慮、心悸與胃酸過多。專家建議，咖啡應與早餐一起飲用，避免空腹刺激。

此外，臨床研究指出，輕度脂肪肝者每天飲用一至兩杯黑咖啡有助抗氧化，但重度肝病患者應減量或避免。

國內醫界也建議，若有胃食道逆流、胃炎或消化不良，建議於餐後半小時再喝咖啡。還有肝功能異常者應個別評估，勿盲目模仿所謂「健康喝法」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法