健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》更年期婦女喝豆漿不會刺激子宮 學者：別當水喝就行了

2025/11/17 12:09

台灣營養基金會董事吳映蓉表示，停經婦女喝豆漿是很好保健，根據研究結果，並不會刺激子宮；示意圖。（圖取自freepik）

台灣營養基金會董事吳映蓉表示，停經婦女喝豆漿是很好保健，根據研究結果，並不會刺激子宮；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕停經婦女會擔心喝豆漿會不會刺激子宮？會不會增加乳癌、子宮內膜癌的風險？台灣營養基金會董事吳映蓉指出，根據國外研究團隊，喝豆漿的「雌激素作用指標」沒有造成影響，大家可以安心喝。

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」指出，2025年出版的系統性回顧及薈萃分析（A Systematic Review &Meta- analysis），研究團隊搜尋了所有隨機對照試驗（RCT），最後找到 40 項研究、共3,285位停經後女性，分析她們每天補充大豆異黃酮（約 75 mg/天、6個月左右）後，發現她們的子宮內膜厚度沒有變厚、陰道成熟指數（VMI）沒有變化、濾泡刺激素FSH沒有變化、雌二醇 Estradiol更沒有上升。

吳映蓉說，大豆異黃酮的作用比較像「選擇性雌激素受體調節劑（SERM）」，也就是在身體裡作用是「溫和且選擇性的」，完全不同於荷爾蒙補充治療。因此，放心把豆漿、豆腐、豆干、納豆等，放在飲食計劃中。不但不會刺激子宮，也不會造成荷爾蒙相關的風險。

不過，吳映蓉指出，對女性而言，黃豆是安全、健康、且具植物性蛋白質來源。可以放心喝豆漿、吃豆製品，並把它當成日常飲食的一部分，不要把豆漿當水喝，每天1-2杯絕對沒問題。

