健康網》韓諧星金水龍拍攝中昏倒 專家：最怕腦細胞缺氧
〔健康頻道／綜合報導〕韓搞笑藝人金水龍13日在韓國京畿道加平郡拍攝YouTube節目時，突然倒下，所幸消防救護隊到場後替他實施心肺復甦術，並被緊急送往急診室接受檢查與治療，目前已恢復呼吸與意識。台南市消防局表示，倒下4-6分鐘是急救的黃金時間。
生命之鏈 5步驟搶命
美國心臟科醫學會強調的「生命之鏈」有5個步驟：
●求救（打119）
●做CPR
●AED電擊去顫
●心臟救命術（ACLS）
●整合性復甦後照護
根據台南市消防局衛教資料指出，通常患者在沒有呼吸心跳約4-6分鐘後，腦細胞就會因沒有氧氣的供應而受到傷害。腦細胞一旦受損，就無法復原。稍有延遲，就有可能僅能救回一個植物人。因此盡可能在4分鐘內就施行CPR（在AED到達前CPR不能中斷），可以延後腦部的生物性死亡。
因此，發現民眾且能搶快進行心肺復甦術（CPR），一般民眾做CPR並不要求給予口對口人工呼吸。以下為操作步驟：
1.確認現場安全。
2.叫喚病人且評估意識、呼吸：輕拍病患肩膀叫喊「你怎麼了？」，同時眼睛要快速掃描胸部有無起伏。
3.呼叫求援：打119報案，請求協助及取得AED（公共場所稱PAD）。
4.胸外按壓口訣且不要中斷：
快快壓（每分鐘100~120下）
用力壓（按壓深度5~6公分）
5.使用傻瓜電擊器（AED）：依照語音指示，當AED建議電擊時，須確認無人碰觸患者才可按下電擊鈕。
