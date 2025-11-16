自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「快樂物質」血清素竟與癌症有關？ 研究揭可能機制

2025/11/16 11:59

研究指出，人體近9成5的血清素源於腸道（圖為示意圖），其功能遠超情緒調節，科學家正深入探索它與癌症基因活性的潛在關聯；示意圖。（取自Freepik）

研究指出，人體近9成5的血清素源於腸道（圖為示意圖），其功能遠超情緒調節，科學家正深入探索它與癌症基因活性的潛在關聯；示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Science Alert》報導，長期被視為「快樂化學物質」的血清素（Serotonin），可能在癌症發展中扮演另一種意料之外的角色。科學家指出，這項機制並非來自血清素在大腦中調節情緒的功能，而是牽涉到血清素在身體其他部位的作用方式。

根據報導，人體內將近95%的血清素由腸道細胞製造，之後進入血液，影響肝臟、胰腺、肌肉、骨骼、脂肪組織及免疫細胞等多個系統。科學家指出，腸道血清素參與調節血糖、控制體溫、促進食慾、維持骨骼健康、加速傷口癒合，甚至支援免疫功能，其作用遠比調節情緒來得廣泛。

2019年，紐約西奈山伊坎醫學院研究團隊發現，血清素能進入細胞並直接與DNA接觸，與控制基因開關的分子結合，進而啟動特定基因。後續研究在腦部、肝臟與胰臟的癌細胞中，都觀察到血清素會開啟與癌症生長相關的基因。

文章作者、愛爾蘭利默里克大學博士後研究員斯坦利（Jeremiah Stanley）指出，他與研究同僚目前正在分析血清素與DNA的結合位置，以釐清其如何影響癌症相關基因，期望為未來的「表觀遺傳學療法」（Epigenetic therapies）提供基礎。

此類療法的目標，是在不改變DNA序列的前提下，直接調控基因活性，讓癌細胞中的有害基因關閉、有益基因啟動。報導指出，未來也有可能透過飲食、維持健康腸道微生物群，或使用「選擇性血清素再攝取抑制劑」（SSRIs）等藥物來管理體內血清素，阻止其進入細胞產生作用。SSRIs會阻斷細胞吸收血清素的通道，使血清素無法接觸DNA。

抗憂鬱藥物不會增加癌症風險

報導強調，大腦血清素與腸道血清素的運作大致獨立，因此影響情緒的腦部血清素並不會驅動癌症生長。服用SSRI類抗憂鬱藥物（如喜普妙 Celexa、樂復得 Zoloft）的患者，也無需擔心藥物可能促進癌症。

相反地，初步研究指出SSRIs甚至可能對部分癌症具有正面效果，但報導提醒，這項觀察仍需大型臨床試驗確認。

未來將此基礎發現轉化為臨床治療，仍須克服三大挑戰：首先是釐清血清素與癌症基因的精確作用靶點；其次是開發能將藥物精準送達的遞送系統；最後則是必須通過人體臨床試驗，驗證其安全性與有效性。研究人員總結，全面掌握血清素的多重角色，是未來開發精準療法的關鍵前提。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中