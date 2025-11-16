限制級
健康網》冬季水腫 營養師揭高鉀蔬果TOP10助排鈉消腫
〔健康頻道／綜合報導〕別以為只有夏天會鬧水腫，冬天餐餐不離火鍋，小心一不注意就吃進過量鈉，隔日早晨就只好臉腫腫的去見同事，想要消水腫，可多攝取一些高鉀食物，除了幫助身體排鈉消水腫，還可預防高血壓！好食課營養師楊哲雄於好食課臉書粉專整理出以下TOP10高鉀蔬果排行版助你冬季吃鍋不水腫，數值皆以每100克蔬果鉀含量做呈現：
1.孟宗竹筍：634毫克。
2.菠菜：510毫克。
3.白莧菜：507毫克。
4.海帶芽：504毫克。
5.紫花椰菜：484毫克。
6.紅莧菜：441毫克。
7.綠櫛瓜：417毫克。
8.草菇：411毫克。
9.地瓜葉：401毫克。
10.空心菜：397毫克。
楊哲雄提到，蔬菜鉀含量雖高，但研究發現經沸水汆燙3分鐘，蔬菜鉀流失情形分別為葉菜類30-50%、瓜果類10-20%、菇類30-40%、根莖類10-20%，因此如果想保留更多鉀及其他水溶性營養，建議縮短汆燙時間，並於蔬菜經切洗後省略浸泡的步驟，直接沸水殺菁才能保留較多營養！也可藉由水果來補充鉀的攝取，高鉀水果排行TOP10：
1.釋迦：390毫克。
2.香蕉：368毫克。
3.美濃瓜：338毫克。
4.奇異果：291毫克。
5.無花果：288毫克。
6.網紋洋香瓜：270毫克。
7.小番茄：269毫克。
8.哈密瓜：259毫克。
9.金黃奇異果：252毫克。
10.珍珠蜜棗：248毫克。
楊哲雄提醒，腎功能不佳需要限鉀者則需諮詢營養師建議控制鉀的攝取。
