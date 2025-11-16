健康網》坐骨神經痛混身不舒服 醫：強化2處防復發

澄品中醫醫師顏孟章說明，中醫治療透過中藥、針灸、扁針及推拿等方式，調整體內環境、改善局部循環，可有效緩解疼痛並提升功能。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕坐骨神經痛常讓患者疼痛到無法久坐、久站，甚至影響日常走路與睡眠。澄品中醫醫師顏孟章說明，中醫治療透過中藥、針灸、扁針及推拿等方式，調整體內環境、改善局部循環，可有效緩解疼痛並提升功能。此外，規律運動、強化核心與下肢肌力，避免久坐及錯誤施力，更是杜絕坐骨神經痛反覆發作的關鍵。

顏孟章在臉書專頁「澄品中醫」發文說明，中醫治療坐骨神經痛的方式：

●中藥內服：中醫治療強調驅風散寒、祛濕通絡及補肝腎，通過針灸和中藥調節氣血與經絡，從整體上改善症狀和恢復功能。

●針灸療法：坐骨神經沿膀胱經和膽經走行，中醫強調這兩條經絡的通暢對緩解症狀很關鍵，阻滯則導致疼痛或功能障礙。選擇膀胱經和膽經上的穴位，如環跳、秩邊、陽陵泉、委中等。

●扁針療法：透過鬆解沾黏和刺激局部組織來緩解坐骨神經痛，扁針治療效果較傳統針灸更明顯，並且能有效改善功能障礙，有助於提升腰腿部的靈活度和減少疼痛感受，增加康復速度。

●推拿按摩：用於鬆解肌肉緊繃，改善血液循環。搭配拔罐可改善筋膜緊繃。

日常保健的具體動作

1.維持規律運動習慣。

2.進行肌力訓練，如輕重量多次數，強化核心肌群與下肢肌肉。

3.避免長時間久坐，工作時每隔1小時起身活動。

4.注意正確坐姿，避免翹腳。

5.避免搬重物或用錯姿勢，搬重物時用腿部而非腰部用力。

