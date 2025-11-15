自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

50歲以下女性愛吃超加工食品 大腸癌風險飆升

2025/11/15 21:10

〔編譯張沛元／綜合報導〕超加工食品不利健康眾所皆知，最新發表的研究則進一步發現，超加工食品（ultraprocessed foods）還可能與50歲以下女性罹患大腸癌的風險有關。此研究結果為解釋大腸癌患者何以日益年輕化提供重要背景資訊，但專家認為，儘管該研究發現超加工食品與大腸息肉有關，但仍無法直接證明吃超加工食品會導致長出大腸息肉。

根據13日發表於《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）的最新研究，美國麻薩諸塞州最大醫院系統Mass General Brigham的消化道癌症專家安德魯‧Ｔ‧陳（ Andrew T. Chan）及其同僚認為，飲食佔比在過去數十年來不斷增加的超加工食品，可能在不到50歲就罹患大腸癌上扮演某種角色。

陳在約15年前注意到大腸癌患者日益年輕化，相較於典型的6、70歲才罹患大腸癌，他有些患者年僅20、30與40多歲就罹癌。陳及其團隊因此針對20、30與40多歲的女性進行研究，結果發現，相較於吃較少超加工食品者，吃較多超加工食品的女性，有較高風險在50歲前長出癌前大腸息肉。

超加工食品包括含糖汽水、加工肉、糖果、薯片，以及以通常不會出現在居家廚房的成分製成的其他食品。

該研究團隊從1991年到2015年追蹤超過2.9萬名、研究開始時年介25歲左右到40歲出頭的女性護理師，她們每4年填寫1份詳細的飲食問卷，且所有人在50歲之前都至少做過1次大腸鏡檢查。

結果發現，吃最多超加工食品（每天約10份）的護理師長出最常見癌前息肉——傳統腺瘤——的機率，比吃最少超加工食品（每天約3份）的護理師，高45%。參與研究的護理師吃的超加工食品，主要是切片麵包與早餐麥片；包裝醬料、抹醬與調味品；含糖或使用代糖的飲料。

陳說，長出這類型的息肉雖然不見得就一定會得大腸癌，但確實會增加患癌風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中