50歲以下女性愛吃超加工食品 大腸癌風險飆升

〔編譯張沛元／綜合報導〕超加工食品不利健康眾所皆知，最新發表的研究則進一步發現，超加工食品（ultraprocessed foods）還可能與50歲以下女性罹患大腸癌的風險有關。此研究結果為解釋大腸癌患者何以日益年輕化提供重要背景資訊，但專家認為，儘管該研究發現超加工食品與大腸息肉有關，但仍無法直接證明吃超加工食品會導致長出大腸息肉。

根據13日發表於《美國醫學會腫瘤學期刊》（JAMA Oncology）的最新研究，美國麻薩諸塞州最大醫院系統Mass General Brigham的消化道癌症專家安德魯‧Ｔ‧陳（ Andrew T. Chan）及其同僚認為，飲食佔比在過去數十年來不斷增加的超加工食品，可能在不到50歲就罹患大腸癌上扮演某種角色。

陳在約15年前注意到大腸癌患者日益年輕化，相較於典型的6、70歲才罹患大腸癌，他有些患者年僅20、30與40多歲就罹癌。陳及其團隊因此針對20、30與40多歲的女性進行研究，結果發現，相較於吃較少超加工食品者，吃較多超加工食品的女性，有較高風險在50歲前長出癌前大腸息肉。

超加工食品包括含糖汽水、加工肉、糖果、薯片，以及以通常不會出現在居家廚房的成分製成的其他食品。

該研究團隊從1991年到2015年追蹤超過2.9萬名、研究開始時年介25歲左右到40歲出頭的女性護理師，她們每4年填寫1份詳細的飲食問卷，且所有人在50歲之前都至少做過1次大腸鏡檢查。

結果發現，吃最多超加工食品（每天約10份）的護理師長出最常見癌前息肉——傳統腺瘤——的機率，比吃最少超加工食品（每天約3份）的護理師，高45%。參與研究的護理師吃的超加工食品，主要是切片麵包與早餐麥片；包裝醬料、抹醬與調味品；含糖或使用代糖的飲料。

陳說，長出這類型的息肉雖然不見得就一定會得大腸癌，但確實會增加患癌風險。

