健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》正念飲食助穩體重 改善慢性病風險

2025/11/16 09:22

扶原中醫診所中醫師謝明璁提醒，分辨生理飢餓與情緒性進食，能降低過量攝取風險，使體重逐漸回到平衡狀態。（圖取自freepik）

扶原中醫診所中醫師謝明璁提醒，分辨生理飢餓與情緒性進食，能降低過量攝取風險，使體重逐漸回到平衡狀態。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕正念飲食不以「減肥」為目的，卻能透過提升覺察與進食行為的調節能力，間接改善體重與代謝健康。扶原中醫診所中醫師謝明璁於臉書粉專「扶原中醫診所」提醒，分辨生理飢餓與情緒性進食，能降低過量攝取風險，使體重逐漸回到平衡狀態。不僅有助改善第二型糖尿病、睡眠呼吸中止症、非酒精性脂肪肝、退化性關節炎與不孕症等肥胖相關共病，對三高慢性病等指標亦具明顯效益。

謝明璁提到，當我們對於飲食有更多覺察與認識，自然「吃好、吃滿、吃飽」後，就有機會避免攝取過多熱量，營養攝取也會更為均衡，從而使體重得以平衡。體重平衡則有機會改善如糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、睡眠呼吸中止症、非酒精性脂肪肝、退化性關節炎、不孕症等肥胖症共病。

如第二型糖尿病合併肥胖症患者，體重每下降1%，完全緩解的機率就增加2.17%，部分緩解機率增加2.74%，減重10%可以對血糖、血壓、血脂等相關共病皆有明顯改善。

扶原中醫診所中醫師謝明璁表示，當我們對於飲食有更多覺察與認識，自然「吃好、吃滿、吃飽」後，就有機會避免攝取過多熱量。（圖取自freepik）

扶原中醫診所中醫師謝明璁表示，當我們對於飲食有更多覺察與認識，自然「吃好、吃滿、吃飽」後，就有機會避免攝取過多熱量。（圖取自freepik）

謝明璁指出，減重能有效改善睡眠呼吸中止症患者的睡眠呼吸中止指數（AHI）及血氧飽和度。非酒精性脂肪肝患者減重可以顯著改善肝功能異常即肝纖維化、將糖化血色素控制在7%以下，更可以降低31%罹患肝細胞癌的風險。膝蓋退化患者，減重5-10%可以顯著改善疼痛。

BMI大於25的多囊性卵巢症候群患者，減重10%可以幫助恢復正常排卵及提高受孕機率。男性則減重5kg可幫助提升10%的睪固酮量，並改善精子活動力等。

謝明璁提醒，「正念飲食並非減脂瘦身用，但可以提升自己與食物相處的智慧」，幫助自己認識到自己的「吃」究竟是為了「生理需求」還是「情緒需求」，從而幫助認識自己的心態與生活型態。因此持續正念飲食，便有機會幫助突破減重過程中，藏於飲食之中的盲點與困境，使體態可以向「致中和」的方向前進。

