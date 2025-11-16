自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》EB病毒雖不致命 恐是自體免疫疾病推手

2025/11/16 10:19

不少人以為EB病毒無害，實際上還是有可能引發部分自體免疫疾病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕臺灣美容醫學醫學會常務理事宋奉宜表示，「Epstein–Barr病毒」（EBV）是世界上最常見的病毒之一，幾乎有九成人一生中都曾感染。過去大家只知道它會引起「傳染性單核球增多症」，或與我國的客家族群鼻咽癌高度相關。因為「感染者眾而重病者少」，比起「更兇狠」的B型肝炎、C型肝炎、愛滋病甚至伊波拉病毒，人們一直以為EB病毒「只是常見但不致命」。

然而，近年研究發現，這個病毒其實遠比想像中複雜——它不僅與癌症有關，還可能是自體免疫疾病的關鍵推手，包括紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症，以及乾燥症（Sjögren's syndrome）。

病毒的偽裝術：分子擬態與免疫逃逸

2022年開始，一篇刊載在《Nature》的研究就，EB病毒的EBNA1蛋白質與神經細胞中的GlialCAM蛋白結構非常相似。這種相似性讓免疫系統在攻擊病毒時，誤以為神經組織也是敵人，結果造成神經發炎與損傷——這正是多發性硬化症的重要病因之一。這種現象被稱為「分子擬態（molecular mimicry）」，也就是病毒偽裝成人體的一部分。

更特別的是，EB病毒能潛伏在免疫系統的B細胞中，讓它們持續製造抗體，造成長期免疫反應。某些病毒亞型甚至會改變B細胞的基因表現，使免疫系統長期過度活化，進而攻擊患者自身。

宋奉宜表示，隨著EB病毒與免疫疾病的關聯被逐漸釐清，新的治療策略也漸漸出現：

●單株抗體療法：清除被病毒感染的B細胞

●BTK抑制劑：抑制B細胞過度活化

●抗病毒藥物與EBNA1抑制劑：直接阻止病毒複製

●聯合療法：同時減少病毒數量與免疫攻擊

這些療法雖然尚未完全脫離臨床試驗階段，但已讓醫學界看見未來的方向。

宋奉宜表示，過去教科書認為EB病毒「普遍存在但危害不大」，只是因為多數人感染後沒有症狀。然而，最新研究顯示，它其實可能暗中影響更多慢性疾病。面對這種看似翻轉個過程，宋奉宜提醒：「醫學史上很多事情都是如此。就像香菸曾被拿來治咳嗽，後來才知道是肺癌的元兇。」

宋奉宜表示，面對各種新潮保養或治療成分，無論是2024年流行的A醇、早C晚A，或2025年熱門的外泌體、胜肽、多酚；醫學史提醒我們保持警覺，隨時觀察效果與副作用，不要因為流行而忽略健康風險。

