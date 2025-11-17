健康網》脖子黑≠沒洗乾淨 黑色棘皮症上身啦！

愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩分享，孩子脖子後方「黑黑一圈怎麼洗都洗不掉」不是清潔不當，而是「黑色棘皮症」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子脖子後方「黑黑一圈怎麼洗都洗不掉」不是清潔不當，而是「黑色棘皮症」其實是身體提前亮起的警訊。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩分享，自己的門診回診經歷，孩子第一次來門診時，他脖子後方的黑色棘皮症非常嚴重；當得知這和胰島素阻抗、甚至糖尿病風險相關時，孩子的臉上一度多了幾分憂愁。但在控制體重一個月後，皮膚顏色變淡許多，孩子也重拾自信。

陳如瑩於臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食 」發文提到，短短一個月，孩子的皮膚顏色變淡，異位性皮膚炎也穩定許多。拿出一開始照片對照，爸爸媽媽都驚呼：「真的有改善耶！」那一瞬間，孩子眼中重新亮起的自信與希望，不只是體重體脂數字、皮膚改善，更是因為孩子開始相信自己的努力可以讓自己更健康，改變未來。

為什麼脖子會黑一圈

陳如瑩表示，很多家長第一反應是是不是孩子沒洗乾淨或是不是太陽曬的。其實不是，這叫做黑色棘皮症。簡單講，就是體內的胰島素太高在提醒你：身體在努力處理血糖，可是有點跟不上。

當身體對胰島素變得不太理會（胰島素阻抗），胰臟就會更努力製造胰島素，太多的胰島素會刺激皮膚細胞的增生，導致黑色素沉著和皮膚的過度角質化，就會變厚、變黑、摸起來粗粗的。不是髒，不是偷懶沒洗澡，是身體發出的訊號。聽起來似乎很可怕，但它其實是提早提醒我們該調整生活了。

有黑色棘皮症等於糖尿病嗎？

陳如瑩說明，很多爸媽聽到這裡會很緊張。不過，並不是有黑色棘皮症就一定是糖尿病。比較像是身體在提醒：穩定血糖的系統可能開始求救，要注意一下。很多孩子抽血後數字都還沒有到糖尿病的程度，可是常常會看到已經糖尿病前期，和胰島素阻抗。

這個階段如果不理它，未來真的有可能走到糖尿病。可是如果現在就開始調整飲食、運動、睡眠，控制好體重，那就有機會把身體拉回正常軌道。

黑色棘皮症會好嗎？​

陳如瑩進一步說明，只要胰島素慢慢降下來，皮膚是會慢慢變淡的。自己在門診看過不少孩子做到這件事。皮膚改善，體態變好，也更有自信。他們會開始相信：自己不是做不到，只是需要一點時間和方向。

陳如瑩補充，如果你家孩子脖子也有這樣的變化、或擔心體重、血糖、未來健康風險，建議找兒科醫師聊聊諮詢看診。方向對了，孩子通常比我們想像中還願意努力。這條路不一定輕鬆，但絕對值得。

