健康網》肌腱炎不只「用過度」受傷 醫揭3原因造成退化

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也曾經疑惑：「明明沒做什麼，為什麼手還痛到不行？」其實，許多看似「莫名其妙」的肌腱炎，根本不是操過頭，而是身體內部早已亮起警訊。恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新研究發現，代謝失衡、慢性發炎與肌腱微血管受損，可能比使用過度更早一步讓肌腱退化。當肌腱陷入惡性循環，就算休息也難以痊癒。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，傳統上認為這種肌腱炎是因為「過度使用」手所導致，但事實上在診間，常遇到很多患者根本沒有大量用手，許多人明明不用做家事、也不是勞力工作者，卻也照樣得到肌腱炎。

身體內部的環境因素

王思恒提到，根據2025年刊登在《Advanced Science》期刊的最新回顧研究，科學家終於幫這些「莫名其妙」的肌腱炎找到答案了。原來，肌腱病變不一定是「操」出來的，很有可能是身體內部的環境出了問題。

1.代謝問題讓肌腱「未老先衰」

王思恒表示，如果有體重過重、高血糖或膽固醇偏高的問題，都要注意。這些代謝狀況會讓身體處於一種「慢性發炎」的狀態 。這種發炎因子會隨著血液全身跑，攻擊你的肌腱。

對於這些「易感體質」的人來說，就算你只是做日常的小動作（比如滑手機、拿杯子），因為你的肌腱血管系統已經受損、發炎反應一直開著，這些微小的動作就會被神經放大成劇烈的疼痛。

2.恐怖的「肌腱病變迴圈」

王思恒說明，研究發現，一旦肌腱進入病變狀態，就會形成一個惡性循環：發炎會刺激不健康的血管增生，血管漏水導致組織腫脹，而壓力變大讓細胞缺氧，進而引發更多發炎。這就是為什麼很多人覺得「休息也不會好」，因為這個內部的惡性循環已經啟動了，光是停止手部活動，並不能關掉體內的發炎反應。

治療方法有哪些？

1.保守治療與藥物：這是第一線治療，通常包含消炎止痛藥、護具，目的是先壓制急性的發炎反應，緩解疼痛。

2.物理治療：這不是只有熱敷電療而已喔！研究指出，針對肌腱病變，最有效的物理治療介入包括：

●離心運動（Eccentric exercise）：被多項研究公認有效，能幫助排列混亂的膠原蛋白。

●體外震波（ESWT）：透過能量波促進組織再生或是破壞不好的新生血管，對於慢性疼痛效果不錯。

王思恒補充，如果你是那種「沒做什麼事卻手痛」的人，治療肌腱炎的同時，別忘了也要回頭看看自己的血糖、血脂和體重。有時候，把身體的代謝調整好，這個惱人的「肌腱病變迴圈」自然就不攻自破了！

