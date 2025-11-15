健康網》小彤抗胰臟癌撂下話：「誰怕誰」 醫：腺癌最纏人

兩性作家小彤罹患胰臟癌，定期回診都像是等待宣判，過去3個月曾發燒、痠痛，所幸沒有復發、轉移。（取自小彤臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕兩性作家小彤罹患胰臟癌再度傳出好消息，她也很興奮地在臉書上公布：「我又過關了！」在3個月定期回診中，這次確認癌細胞沒有復發轉移，她形容就像是開盲盒一樣，等候宣判。

根據三軍總醫院衛教資料指出，胰臟位於上腹部及左上腹後腹腔內，為一長形且扁平的腺體，胰臟可分成3部分，它包括頭部、體部及尾部。

約92%的胰臟癌為腺癌，它源自胰外分泌腺體，這種腺體會分泌胰消化酵素來幫助消化。胰臟癌主要長在胰臟頭部，佔60%，體部約15%，5%在尾部，其餘的20%則可能侵犯或經由淋巴轉移到周圍組織，例如小腸、十二指腸、膽管、胃、脾臟、大腸、腹膜等，也可以經由血管轉移到肝及肺部等。

小彤自2024年2月確診為胰臟癌後，她採取聽從醫囑、積極治療，並進行「惠普氏手術」。根據台北榮總護理部健康e點通衛教資料表示，此手術也就是胰臟頭部、十二指腸手術，包含胰臟、膽管、消化道的切除及重建，是消化外科最複雜困難的手術，通常一台手術的時間約在8-12小時。

胰臟癌早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛。如果痛在左上腹，有時病變在胰臟尾部。

當有病變發生時，多半沒有症狀，因此早期胰臟癌有診斷上的困難。所以發現時通常已是晚期。胰臟癌的症狀與腫瘤所在的位置有關，最常見的症狀是上腹疼痛或背痛，約有90%的病人在疾病診斷前症狀就存在。

右上腹疼痛表示病變可能在胰臟頭部，左上腹疼痛表示病變可能在胰臟尾部。疼痛通常會持續好幾個月且在平躺時會加劇，如果將身體彎曲呈蝦米狀則疼痛會稍微舒緩。

小彤回憶過去3個月，突然發燒數次，腰背開始嚴重痠痛，腸胃不時抽筋，種種不利跡象。對於一位抗癌勇士而言，時刻都是提心吊膽，她表示，儘管胰臟癌轉移復發率高達8、9成，但是她早就做好最壞心理準備，抱持必勝決心，萬一轉移或復發，那…就正面迎戰吧！誰怕誰？

