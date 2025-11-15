自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》小彤抗胰臟癌撂下話：「誰怕誰」 醫：腺癌最纏人

2025/11/15 20:15

兩性作家小彤罹患胰臟癌，定期回診都像是等待宣判，過去3個月曾發燒、痠痛，所幸沒有復發、轉移。（取自小彤臉書）

兩性作家小彤罹患胰臟癌，定期回診都像是等待宣判，過去3個月曾發燒、痠痛，所幸沒有復發、轉移。（取自小彤臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕兩性作家小彤罹患胰臟癌再度傳出好消息，她也很興奮地在臉書上公布：「我又過關了！」在3個月定期回診中，這次確認癌細胞沒有復發轉移，她形容就像是開盲盒一樣，等候宣判。

根據三軍總醫院衛教資料指出，胰臟位於上腹部及左上腹後腹腔內，為一長形且扁平的腺體，胰臟可分成3部分，它包括頭部、體部及尾部。

約92%的胰臟癌為腺癌，它源自胰外分泌腺體，這種腺體會分泌胰消化酵素來幫助消化。胰臟癌主要長在胰臟頭部，佔60%，體部約15%，5%在尾部，其餘的20%則可能侵犯或經由淋巴轉移到周圍組織，例如小腸、十二指腸、膽管、胃、脾臟、大腸、腹膜等，也可以經由血管轉移到肝及肺部等。

小彤自2024年2月確診為胰臟癌後，她採取聽從醫囑、積極治療，並進行「惠普氏手術」。根據台北榮總護理部健康e點通衛教資料表示，此手術也就是胰臟頭部、十二指腸手術，包含胰臟、膽管、消化道的切除及重建，是消化外科最複雜困難的手術，通常一台手術的時間約在8-12小時。

胰臟癌早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛。如果痛在左上腹，有時病變在胰臟尾部。

當有病變發生時，多半沒有症狀，因此早期胰臟癌有診斷上的困難。所以發現時通常已是晚期。胰臟癌的症狀與腫瘤所在的位置有關，最常見的症狀是上腹疼痛或背痛，約有90%的病人在疾病診斷前症狀就存在。

右上腹疼痛表示病變可能在胰臟頭部，左上腹疼痛表示病變可能在胰臟尾部。疼痛通常會持續好幾個月且在平躺時會加劇，如果將身體彎曲呈蝦米狀則疼痛會稍微舒緩。

小彤回憶過去3個月，突然發燒數次，腰背開始嚴重痠痛，腸胃不時抽筋，種種不利跡象。對於一位抗癌勇士而言，時刻都是提心吊膽，她表示，儘管胰臟癌轉移復發率高達8、9成，但是她早就做好最壞心理準備，抱持必勝決心，萬一轉移或復發，那…就正面迎戰吧！誰怕誰？

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中