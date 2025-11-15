自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天吃鍋 小心！膽固醇狂飆260還輕度脂肪肝

2025/11/15 17:55

不少人喜愛吃火鍋，近日氣溫微涼，各式火鍋店更是生意興旺。示意圖。（圖取自freepik）

不少人喜愛吃火鍋，近日氣溫微涼，各式火鍋店更是生意興旺。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你最愛的美味火鍋竟可能是毒藥？卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，你往鍋中加入一片肥肉，都可能吃掉3天累積的健康額度。他引用一名個案說明，有位病患在冬令進補時，連續3天都吃火鍋，膽固醇180暴增到260 mg/dL，且發現輕度脂肪肝。

你的火鍋，是「補藥」還是「毒藥」？

卓韋儒表示，「你往鍋裡加的一塊肥肉，可能吃掉你三天累積的健康額度。」他強調，這裡的「毒」指的是台灣人那套「高油、高鹽、狂喝湯」的錯誤進補法！

卓韋儒引用一項門診真實案例：一位病人立冬連吃三天火鍋，回診時臉都綠了。膽固醇從180飆升到 260 mg/dL，連帶檢出輕度脂肪肝。卓韋儒驚言：你不是在補冬，是在幫血管「灌油」！

火鍋「灌油」三部曲：心、肝、腎全受傷

首先肥肉是心血管地雷。《Journal of Clinical Lipidology, 2024》研究指出，一次高脂餐可讓 LDL 膽固醇飆升 25到30%，讓血管瞬間承受爆表壓力。

另外大家以為健康的藥膳湯卻是腎臟殺手！卓韋儒表示，藥膳湯的鈉含量常破 4000 mg，腎臟得加班 24 小時排鹽，隔天水腫、疲倦全上身。

濃湯帶來肝臟負擔。每 200 ml 濃湯，不只油還有鹽，全靠肝臟代謝。長期這樣喝，慢慢養出脂肪肝。

卓韋儒提供「安心涮鍋 3 秘笈」。

●湯底減鹽：選清湯或昆布湯，少麻辣、少藥膳。

●先菜後肉：蔬菜先下鍋吸油，肉類選雞胸或魚片。

●絕對禁湯：只吃料、不喝湯；想喝就趁「下肉前」先舀清湯。

