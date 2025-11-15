健康網》腦中風後神經重建 醫：錯過黃金期恐永久失能

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，腦腫瘤切除後的神經重建是恢復高階功能的終極目標；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說到神經系統疾病治療，神經功能重建手術是極其關鍵卻常被忽視的救命手術！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，最需要神經功能重建手術的4大腦部與脊椎疾病：脊髓損傷與不完全性截癱、缺血性腦中風與腦梗塞、脊椎腫瘤壓迫與神經根病變、顱內腫瘤與腦部病變。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，介紹需要神經功能重建手術的4大腦部與脊椎疾病。

1.脊髓損傷與不完全性截癱

謝炳賢提到，脊髓損傷是神經重建手術最緊急的首要適應症！當車禍、高處墜落或運動傷害造成脊髓挫傷或部分斷裂時，受損的脊髓就像被壓扁的光纖纜線一樣，神經訊號傳導功能急劇下降！

這類損傷最恐怖的後果就是「繼發性脊髓壞死與永久癱瘓」！初期可能只是下肢無力、感覺遲鈍，但脊髓水腫和發炎反應會在72小時內達到高峰，造成更大範圍的神經細胞死亡！患者會從「還能動一點」急速惡化到「完全癱瘓」，甚至出現大小便完全失禁、性功能永久喪失！

2.缺血性腦中風與腦梗塞

謝炳賢說明，腦中風後的神經重建是拯救大腦功能的「生命線任務」！當腦血管阻塞造成腦組織缺血壞死時，負責運動、語言、認知的腦區會像斷電的城市一樣陷入黑暗，患者會在幾小時內迅速失去半身功能！

3.脊椎腫瘤壓迫與神經根病變

謝炳賢指出，脊椎腫瘤造成的神經壓迫是對抗永久癱瘓的結構性挑戰！當良性或惡性腫瘤在脊椎管內生長時，會逐漸壓迫脊髓和神經根，造成「進行性神經功能喪失」，就像溫水煮青蛙一樣讓患者在不知不覺中失去行走能力！

4.顱內腫瘤與腦部病變

謝炳賢表示，腦腫瘤切除後的神經重建是恢復高階功能的終極目標！當腦瘤壓迫或侵犯運動皮質、語言中樞或視覺區時，患者的運動、語言、視力功能會全面崩潰，造成「多重神經功能缺損症候群」！

