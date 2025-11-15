自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》腦中風後神經重建 醫：錯過黃金期恐永久失能

2025/11/15 19:08

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，腦腫瘤切除後的神經重建是恢復高階功能的終極目標；示意圖。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，腦腫瘤切除後的神經重建是恢復高階功能的終極目標；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說到神經系統疾病治療，神經功能重建手術是極其關鍵卻常被忽視的救命手術！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢分享，最需要神經功能重建手術的4大腦部與脊椎疾病：脊髓損傷與不完全性截癱、缺血性腦中風與腦梗塞、脊椎腫瘤壓迫與神經根病變、顱內腫瘤與腦部病變。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，介紹需要神經功能重建手術的4大腦部與脊椎疾病。

1.脊髓損傷與不完全性截癱

謝炳賢提到，脊髓損傷是神經重建手術最緊急的首要適應症！當車禍、高處墜落或運動傷害造成脊髓挫傷或部分斷裂時，受損的脊髓就像被壓扁的光纖纜線一樣，神經訊號傳導功能急劇下降！

這類損傷最恐怖的後果就是「繼發性脊髓壞死與永久癱瘓」！初期可能只是下肢無力、感覺遲鈍，但脊髓水腫和發炎反應會在72小時內達到高峰，造成更大範圍的神經細胞死亡！患者會從「還能動一點」急速惡化到「完全癱瘓」，甚至出現大小便完全失禁、性功能永久喪失！

2.缺血性腦中風與腦梗塞

謝炳賢說明，腦中風後的神經重建是拯救大腦功能的「生命線任務」！當腦血管阻塞造成腦組織缺血壞死時，負責運動、語言、認知的腦區會像斷電的城市一樣陷入黑暗，患者會在幾小時內迅速失去半身功能！

3.脊椎腫瘤壓迫與神經根病變

謝炳賢指出，脊椎腫瘤造成的神經壓迫是對抗永久癱瘓的結構性挑戰！當良性或惡性腫瘤在脊椎管內生長時，會逐漸壓迫脊髓和神經根，造成「進行性神經功能喪失」，就像溫水煮青蛙一樣讓患者在不知不覺中失去行走能力！

4.顱內腫瘤與腦部病變

謝炳賢表示，腦腫瘤切除後的神經重建是恢復高階功能的終極目標！當腦瘤壓迫或侵犯運動皮質、語言中樞或視覺區時，患者的運動、語言、視力功能會全面崩潰，造成「多重神經功能缺損症候群」！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中