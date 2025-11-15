健康網》恆春萬能醫師戴鐵雄辭世 生前罹患攝護腺癌



「南國白袍仁醫」戴鐵雄病逝，中國醫藥大學附設醫院指出，年長者得攝護腺癌風險愈高。（林雪信提供）



〔健康頻道／綜合報導〕「南國白袍仁醫」的戴鐵雄醫師5日與世長辭，享耆壽92歲。他與夫人林雪信在恆春一輩子，直到前幾年都還在看診。不過，身體一直很硬朗的戴鐵雄，在晚年因攝護腺癌及心臟問題，增添不便。

戴鐵雄在屏東東港出生，1967年在恆春落腳，看到此地醫療環境，他當起「全科醫師」，從內外科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科、婦產科全包，認真鑽研，成為居民心目中「萬能醫師」，曾獲第24屆醫療奉獻獎。

請繼續往下閱讀...

戴鐵雄畢竟年齡已大，雖然攝護腺癌確診又有心臟問題，晚年生活品質尚可，林雪信說，也算是壽終正寢。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，其發生與年齡有關，年齡越大，發生率越高。

攝護腺又稱為前列腺，是男性生殖系統特有的器官。其功能包含調控尿液與精液的排出、分泌精液幫助精蟲提升活力，以及分泌睪固酮等。

攝護腺於膀胱出口下方、直腸前方，包覆著尿道。依解剖構造可分為周邊區、移行區、中央區、前纖維肌瘤基質等，約70%的攝護腺癌發生於周邊區。

攝護腺的發生原因目前尚未完全明瞭，已知可能的原因包括：

●老化：年齡越大，得到攝護腺癌的風險越高。

●種族：歐美國家的發生率較亞洲國家高，尤其非裔美國人的發生率最高。

●飲食及環境：例如高油脂的西方飲食。

●遺傳：若血親曾罹患攝護腺癌，自己會有較高的機率得到攝護腺癌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法