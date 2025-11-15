健康網》瘦瘦針我也能用？藥師提研究解析品牌差異與副作用

近期不少人想了解俗稱瘦瘦針的GLP-1類藥物。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日不少名人開始討論「瘦瘦針」，很多人想問我沒有糖尿病，但我也屬於肥胖者，我可以用瘦瘦針嗎？藥師洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」引用研究指出，使用近年市面上的3款GLP-1藥物，

「哪種GLP-1類藥物用來減重效果最好？可以減少多少體重？」這幾年，隨著 GLP-1 類藥物（俗稱「瘦瘦針」）掀起減重風潮，許多人好奇：沒有糖尿病，一般過重或肥胖者也能安全又有效地使用嗎？

請繼續往下閱讀...

前陣子刊登於《Annals of Internal Medicine》的一項研究，針對「非糖尿病成人」進行了系統性文獻回顧和統合分析，揭示了 GLP-1 類藥物在減重效果與安全性方面的最新證據。

研究如何設計

研究團隊分析了 26 項隨機對照試驗，納入 15,491 名受試者，平均年齡介於 34 至 57 歲，BMI 約 30–41 kg/m²，代表典型的過重或肥胖族群，但皆未罹患糖尿病。

研究對象接受的治療包含：已上市的三種藥物：liraglutide、semaglutide、tirzepatide；以及 9 種仍在開發中的 GLP-1 單效或多重共效藥物。

GLP-1促效劑在減重上的效果

這些藥物的治療時間從 16 週到 104 週不等（中位數約 43 週），整體結果相當亮眼：

Tirzepatide（15 mg，每週一次）：治療 72 週後，體重平均減少 約 17.8%。

Semaglutide（2.4 mg，每週一次）：治療 68 週後，體重平均減少 約 13.9%。

Liraglutide（3.0 mg，每日一次）：治療 26 週後，體重平均減少 約 5.8%。

Retatrutide（12 mg，每週一次）（尚未上市的新藥）：治療 48 週後，體重減少幅度高達 22.1%。

換句話說，部分新一代藥物的減重效果驚人，體重可減少將近五分之一，幾乎可與減重手術的成效相媲美。

副作用常見腸胃不適 極少嚴重事件

而副作用部分：以腸胃不適最常見，嚴重事件罕見。這類藥物的副作用大多為腸胃相關症狀，例如：噁心、嘔吐、腹瀉、便秘。與安慰劑組相比，這些腸胃症狀在使用 GLP-1 類藥物者中出現的比例約為 47%–84%（對照組為 13%–63%）。

儘管部分使用者因副作用停藥（0%–26%），但嚴重不良事件比例極低，約 0%–10%，並無明顯安全疑慮。

藥師小叮嚀：

GLP-1 類藥物確實能有效幫助非糖尿病肥胖者減重，且安全性可接受，特別是未上市的Retatrutide藥物，效果非常令人期待。

但使用時仍需專業監測與個別化評估。未來若有更多長期與頭對頭試驗結果，將有助於釐清不同藥物間的差異，讓減重治療更精準、更安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法