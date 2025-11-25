自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》吃小鳥粉不會愛睏啦！ 醫：成分無抗組織胺

2025/11/25 18:37

社群平台熱議的「小鳥粉」，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，這個藥是依症狀而開立，其成分並沒有抗組織胺，不會愛睏啦！（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕小鳥粉（化痰藥）在社群平台上熱議，不少人以訛傳訛、胡亂拼湊，亂引導用法，尤其有人說其成分中有抗組織胺，吃了會嗜睡？輔大醫院耳鼻喉科胡皓淳醫師表示，這個藥是依症狀而開立，其成分並沒有抗組織胺，它的作用和抗過敏藥完全不一樣。

胡皓淳說，吃化痰藥不會有嗜睡現象，若是有過敏的病患感冒，在臨床上會開立抗組織胺與化痰藥，這是兩種不一樣的用藥。他進一步解釋，若是化痰藥內含抗組織胺，那它的口感會苦苦的，而小鳥粉完全沒有苦味。

抗組織胺主要是針對過敏性鼻炎、打噴嚏、流鼻水這類「過敏反應」，第一代抗組織胺會影響中樞神經，吃了會想睡，胡皓淳表示，化痰藥則是讓痰液稀釋，更容易排出呼吸道，兩者作用機制並不相同。

胡皓淳指出，感冒生痰，但一旦堆積過多，就可能阻塞呼吸道、引發感染、導致呼吸困難。就算是生病情況下，每天也要喝足2000-2500cc的水，要讓痰保持稀釋狀態，才容易把痰咳出。切記！當身體水分充足時，搭配服用化痰藥，降低痰液黏稠度，纖毛運動也能更有效地將痰液往上推送。溫開水是最好的選擇，避免冰冷飲料，以免刺激呼吸道。

胡皓淳提醒，服用小鳥粉時忌直接將粉粒倒入口中，「這樣容易嗆到，反而增加肺炎風險。不管是成人或小孩，尤其是老人家服用，一定要加水泡開再喝，免得嗆到造成二度傷害。」若是老年人或吞嚥困難患者，可以少量多次，避免嗆咳。同時，市面上也有發泡錠劑型，劑量比小鳥粉高，同樣放在水裡泡開再飲用。胡醫師也再次說明，社群上討論「小鳥粉」的熱度雖高，但不建議病人擅自服用，一定要聽從專業醫療人員指示，並依仿單建議使用。

