健康網》「生命長跑」線上響應 11/17鳴槍起跑

〔健康頻道／綜合報導〕國際肺癌關懷月號角響起，「一步一展望 一棒一希望」肺癌希望線上串聯路跑活動，以象徵「生命長跑」的馬拉松意象為出發點，11月17日至12月16日，為期30天，透過實際行動參與陪跑，並透過「運動筆記」平台記錄跑步里程 （ 活動網址: https://bit.ly/4p9a2Os ）。

根據衛福部統計，肺癌已連續多年高居台灣十大癌症死因之首，每年奪走逾萬條性命，成為國人健康的頭號殺手。由於肺癌初期症狀並不明顯，導致多數病患確診時已屬晚期，錯失黃金治療時機。為此，政府積極推動LDCT（低劑量電腦斷層掃描）篩檢政策，鼓勵高風險族群主動接受檢查，強調「早篩早治」的重要性。

台灣百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，國際肺癌關懷月首度發起線上串聯路跑活動，希望能傳遞對病友的深切關懷。肺癌病友在治療旅程中所面臨的挑戰與孤獨，因此希望透過串聯全民的陪跑行動，讓病友感受到社會的支持與希望。

愛跑族17日可以參與線上開跑，為期1個月，透過「運動筆記」平台記錄跑步里程，不限地點，也就是可以在戶外、公園、河濱，甚至在下班回家路上開跑，並於臉書社群網站上，擴散公益行動。

