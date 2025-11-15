自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》異位性皮膚炎上身 皮膚科醫：別笑連醫師也斷不了根

2025/11/15 15:07

皮膚科盧俊瑋秀自己的皮疹，自嘲一定有人說連醫師自己也難根治，他表示，皮膚一旦遇到刺激，就會又紅又癢又滲水。（取自盧俊瑋臉書）

皮膚科盧俊瑋秀自己的皮疹，自嘲一定有人說連醫師自己也難根治，他表示，皮膚一旦遇到刺激，就會又紅又癢又滲水。（取自盧俊瑋臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸漸降溫了，皮膚科醫師盧俊瑋的皮疹又來報到。他自嘲：「剛剛才在講呢！天氣變化、濕度變化、穿衣習慣改變、流汗，搔抓。結果自己的皮疹就又開始了」。

盧俊瑋在臉書指出，若是你也嘲笑：「連皮膚科醫師自己都不斷不了根」但盧俊瑋則回覆，「一個月才見醫師的話，怎麼會斷根呢？」他針對這惱人的異位性皮膚炎，提出5大方針：

●看起來好了，不代表裡面沒問題：
異位性皮膚炎的皮膚就像被風吹過的火堆。表面火熄了，但裡面仍有餘燼。醫學上稱這種狀態為「潛在性發炎」，這表示皮膚裡的免疫系統仍處於高度警戒狀態。一旦遇到刺激，例如塵蟎、流汗、壓力、悶熱潮濕等，就會重新燃燒，讓皮膚又紅又癢又滲水。

●為什麼它老是復發？
異位性皮膚炎其實是一個三個齒輪咬在一起的惡性循環。皮膚屏障破損，外界過敏原容易入侵。免疫系統過度活化，一點刺激就反應太強。慢性發炎持續存在、癢感加重。這三個齒輪一旦轉起來，就形成惡性循環。所以，治療的重點不只是止癢，而是要讓這三個齒輪慢下來。

●長期控制是最好的防禦
根據台灣皮膚科醫學會2024年最新建議：
在症狀穩定後，仍可使用間歇性治療，例如每週數次於容易復發的部位塗抹低強度抗發炎藥（如tacrolimus或cristabrolol軟膏）。這樣能有效延長緩解期、減少紅癢復發次數、降低對外用類固醇的依賴。這就是「先發制人」的概念，不等發作才滅火，而是讓火不再燒起來。

●持續控制的3大重點：
1.修復皮膚屏障：每天擦潤膚乳霜，幫皮膚補水與修復。
2.控制免疫反應：依醫師指示使用抗發炎藥物。
3.避免誘發因素：保持環境乾爽、減少塵蟎、調整壓力與作息。

●不癢的時候才是關鍵時刻：
異位性皮膚炎不是短跑，而是一場長跑。
真正的控制，是在皮膚平靜的時候繼續保護它。當你願意持續治療，不只是預防下一次發作，更是在重建皮膚的防禦力，讓它不再那麼脆弱。

