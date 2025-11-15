自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》西醫天然療法 美國網紅醫：比藥還有效

2025/11/15 21:05

孩子夜咳，全家難眠，網紅醫師麥克指出，兒科醫師會建議用蜂蜜止咳，但不能給一歲以下的嬰幼兒食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

孩子夜咳，全家難眠，網紅醫師麥克指出，兒科醫師會建議用蜂蜜止咳，但不能給一歲以下的嬰幼兒食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少臨床醫師有很多天然療法，擁有千萬粉絲的美國網紅醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）指出，像是用蜂蜜來緩解咳嗽，尤其是兒科族群，但不能用於一歲前的孩子，因為蜂蜜中含有肉毒桿菌孢子，對成人無害，但對嬰幼兒會產生致命毒素。

兒科醫師常建議家長，若是兒童夜咳嚴重，服用蜂蜜比止咳藥的效果好。還有皮膚科醫師會建議，用白醋以1:3的比例稀釋，具有抗菌和抗真菌的作用，用它來清潔傷口也是可以的，甚至可以治療腳臭和腳癬，連對頭皮屑也是有幫助的。

還有在一般手術後，經過麻醉的病人，術後會有嚴重噁心的症狀，醫護會用一張酒精濕紙巾，放在病人的鼻下，讓他們聞一聞，主要是讓嗅覺分散注意力，不要太專注於噁心想吐這件事情；對於腸胃科醫師而言，生薑也是一種很好天然的止吐藥。

急診醫師也提供一種天然療法，是耳朵被耳垢堵塞，其實可以使用橄欖油，同樣的方法也可以用於戒指卡在手指上，拿不出來，橄欖油或許可以幫得上忙。

兒科醫師對於用鹽水漱口，清清喉嚨的效果不錯。尤其是喉嚨痛或口腔潰爛的孩子，可以試一試這個辦法。

一位急診室的醫師很推崇使用丁香油，它可以暫時讓你的牙痛緩解，但這不是長久之計，應利用緩解期儘快找到牙醫治療。

精神科醫師則鼓吹，一定要睡好，可以改善你的情緒，緩解焦慮。其次是運動的重要性，像是類風濕關節炎，愈不動會導致嚴重的永久性關節畸形，運動不僅可以減輕疼痛和疲勞 ，更能降低體內發炎。

