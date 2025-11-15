健康網》林俊義生前得阿茲海默症 醫：雖有新藥須考量副作用

前環保署長林俊義生前罹患阿茲海默症，近幾年在言語表達方面已有困難，令昔日戰友不勝唏噓。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前環保署署長林俊義病逝，享年87歲，但他生前罹患阿茲海默症，近幾年已不識人，甚至言語表達已有困難，令前去探望他的昔日「同志」不勝唏噓。

根據中山醫學大學附設醫院衛教資料指出，過去阿茲海默症很難治療，近幾年雖然有新藥，但其價格昂貴又有腦水腫和腦出血的副作用。

請繼續往下閱讀...

美國國家老化研究院與阿茲海默協會最近在2024年6月底修訂阿茲海默症的診斷標準，提出須以檢驗或腦影像檢查結果的病理證據，而非依據臨床症狀來做診斷。換句話說，不能單憑有明顯認知退化的失智症狀來認為病人患有阿茲海默症，因為還有其他原因造成的腦神經退化性疾病，也會出現相似的症狀。

中山附醫指出，阿茲海默症的病理證據是指在患者的大腦內，有類澱粉蛋白（amyloid beta, Aβ）沉積。目前要能找到在大腦內有類澱粉蛋白存在的方法有抽取腦脊髓液、抽血檢驗和正子電腦斷層造影檢查等。

腦脊髓液和血液檢查能測量腦脊髓液或血液中的類澱粉蛋白濃度，但類澱粉蛋白可以在身體的各個器官產生，都會影響到血液檢驗的結果；腦脊髓液檢驗結果較能反應腦部的類澱粉蛋白含量，缺點是要以侵入性的方法抽取腦脊髓液。因此，臨床醫師會考慮採取不具有侵入性的影像診斷法。

目前國內已有生產偵測腦部類澱粉蛋白的正子電腦斷層造影藥物（ [F-18]florbetaben，腦立晰注射劑），因此偵測腦部類澱粉蛋白的正子電腦斷層造影是目前國內診斷阿茲海默症的重要檢查。

疑似阿茲海默症的患者，需要在使用這兩種藥物前，先接受腦部類澱粉蛋白正子電腦斷層造影檢查，確認有腦部類澱粉蛋白沉積才合適使用這兩種藥物。此外，在用藥期間也要追蹤大腦中類澱粉蛋白被清除的情況，以決定是否可以停藥。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法