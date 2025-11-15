健康網》孕婦吃薑母鴨、羊肉爐 危險！婦產醫：酒精傷胎兒

不少人會吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、四物雞來補充能量；然婦產科醫師蘇怡寧表示，孕婦不可攝取酒精。（資料照、記者蔡淑媛攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣變冷，不少熱愛吃薑母鴨的女性，即使懷上孩子，當了準媽咪，還是想吃一點；也有長輩認為孕婦需要進補才有體力。不過，婦產科醫師蘇怡寧醫師強調，薑母鴨含的酒精將嚴重影響孕婦健康，對孕婦來說沒有安全量酒精，一點都不應該攝取。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」談到，孕婦吃薑母鴨、羊肉爐，可以嗎？蘇怡寧表示，不是羊肉的問題，螃蟹的問題，不是鴨也不是薑的問題。真正的主角是「酒精」。很多人會說「沒關係啦，滾久一點酒精就會揮發了。」來幫大家複習一下到底食物加酒去料理之後，到底酒精會不會完全揮發這件事。

根據食品科學的烹調研究顯示，不管是開蓋、煮關蓋煮或煮到像火山噴發，酒精都很難完全蒸發。殘留量從 25% 到 75% 都有可能，越大火，越濃郁的湯，越難煮到真正的零。換句話說，如果端起來聞，還有那種溫暖又刺鼻的酒味，那就代表裡面一定還有酒精。「真的不用自己麻醉自己說這裡面沒有酒精了」。

而酒精對於孕媽咪的風險是在，酒精穿過胎盤的速度非常快，對胎兒神經系統就是不友善。ACOG（美國婦產科醫學會）以及 AAP（美國兒科醫學會）都已明確指出，孕期沒有任何安全劑量的酒精。所以重點就是酒精」。

