自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕婦吃薑母鴨、羊肉爐 危險！婦產醫：酒精傷胎兒

2025/11/15 18:24

不少人會吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、四物雞來補充能量；然婦產科醫師蘇怡寧表示，孕婦不可攝取酒精。（資料照、記者蔡淑媛攝）

不少人會吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、四物雞來補充能量；然婦產科醫師蘇怡寧表示，孕婦不可攝取酒精。（資料照、記者蔡淑媛攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣變冷，不少熱愛吃薑母鴨的女性，即使懷上孩子，當了準媽咪，還是想吃一點；也有長輩認為孕婦需要進補才有體力。不過，婦產科醫師蘇怡寧醫師強調，薑母鴨含的酒精將嚴重影響孕婦健康，對孕婦來說沒有安全量酒精，一點都不應該攝取。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」談到，孕婦吃薑母鴨、羊肉爐，可以嗎？蘇怡寧表示，不是羊肉的問題，螃蟹的問題，不是鴨也不是薑的問題。真正的主角是「酒精」。很多人會說「沒關係啦，滾久一點酒精就會揮發了。」來幫大家複習一下到底食物加酒去料理之後，到底酒精會不會完全揮發這件事。

根據食品科學的烹調研究顯示，不管是開蓋、煮關蓋煮或煮到像火山噴發，酒精都很難完全蒸發。殘留量從 25% 到 75% 都有可能，越大火，越濃郁的湯，越難煮到真正的零。換句話說，如果端起來聞，還有那種溫暖又刺鼻的酒味，那就代表裡面一定還有酒精。「真的不用自己麻醉自己說這裡面沒有酒精了」。

而酒精對於孕媽咪的風險是在，酒精穿過胎盤的速度非常快，對胎兒神經系統就是不友善。ACOG（美國婦產科醫學會）以及 AAP（美國兒科醫學會）都已明確指出，孕期沒有任何安全劑量的酒精。所以重點就是酒精」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中