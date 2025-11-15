自由電子報
甲安埔希望協會邀名醫談護眼：用眼30分鐘休息10分鐘

2025/11/15 13:11

甲安埔希望協會舉辦護眼講座。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣青少年視力不良比率已超過8成，中老年人眼睛疾病如視網膜、黃斑部病變及白內障、青光眼患者愈來愈多。有鑑於此，甲安埔希望協會今（15）日特聘請台中榮總眼科主任王俊元及台大醫院眼科兼任主治醫師彭書昱兩位名醫到大甲中正紀念館舉行醫學講座，協會總幹事吳中源表示，參加的人非常熱絡，醫師演講全場聽眾專注聆聽，演講後相繼提出問題發問，醫師也一一解答，全場參加者都直呼不虛此行。

王俊元指出，台灣約有 40 萬名青光眼患者。雖然青光眼可能導致失明，但只要及早發現，透過藥物、雷射或手術將眼壓控制在目標範圍，即可大幅降低視力喪失風險。白內障手術人工水晶體選擇，要考量生活型態與工作需求，並非越貴越好。避免長時間使用3C、外出配戴太陽眼鏡。近年青光眼與白內障有年輕化趨勢， 建議超過30歲應每年一次完整眼睛檢查 。

彭書昱指出，台灣高中生近視率高達8成，預防近視重點在生活習慣：每天戶外活動兩小時、用眼30分鐘休息10分鐘、減少3C使用。若已近視，應持續治療至度數穩定。針對老年性黃斑部病變，醫師提醒抽菸會提高2至3倍風險，外出應戴太陽眼鏡並多吃深綠蔬菜補充葉黃素。若罹病，可依醫師指示補充營養品或施打抗血管新生藥物。

吳中源邀請彭書昱撰寫「保護眼睛很重要」手冊，教導如何防止學童近視及各項眼睛保養，並印製數萬份手冊供民眾免費索取，希望愈來愈多人瞭解如何保養眼睛。

