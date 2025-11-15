公費流感疫苗剩不到百萬！新生兒家長怨「醫院內沒人知道是公費」

公費流感疫苗持續開放接種，然有民眾抱怨院方「狀況外」，將公費接種對象誤以為需自費。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感疫情雖已脫離流行期，但隨著氣溫持續下降，預估將再迎來一波高峰，疾管署呼籲公費對象儘速接種疫苗，不過今（15日）卻有新生兒家長在被告知「不符公費資格、需自費」，經護理師查證才發現其實是公費對象。對此疾管署坦言宣導需再加強，並提醒各醫療院所同步更新資訊，避免耽誤民眾接種時機。

近日迎來二寶的馮爸爸分享，他上午到北部一間部立醫學中心想施打「左流右新」，結果從耳鼻喉科到藥局都不知道「6個月內新生兒父母」是公費接種對象，因為他自己有印象，後來在護理師協助下，發現院內只有婦科掌握這項資訊，為此他花了1個多小時處理退費，最後也來不及接種，讓他苦笑，只能改天再跑一趟。

對於民眾實際遇到的困擾，疾病管制署發言人曾淑慧坦言，相關宣導確實要再加強，也重申公費疫苗對象皆為高風險族群，應及早接種。截至11月13日公費流感疫苗累計接種近570萬人次，目前剩不到100萬劑，預估部分縣市12月初就會打完，疾管署將持續評估是否增購。

疾管署重申公費疫苗接種對象：

「公費流感疫苗」

10月1日第一階段開打族群

．醫事及衛生防疫相關人員。

．65歲以上長者。

．55歲以上原住民。

．安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員。

．6個月以上至國小入學前幼兒。

．孕婦。

．具有潛在疾病者，包括（19～64歲）高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。

．6個月內嬰兒之父母。

．幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

．國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生。

．禽畜相關及動物防疫相關人員。

11月1日第二階段開打族群

．50～64歲無高風險慢性病成人。

「公費新冠疫苗」

10月1日第一階段開打族群

．65歲以上長者。

．55～64歲原住民。

．安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員。

．已領取衛福部國健署編印「孕婦健康手冊」的懷孕婦女。若尚未發給孕婦健康手冊 ，則可檢附診斷證明書。

．滿6個月以上高風險對象 ，包含符合公費流感疫苗高風險對象條件（高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者、重大傷病患者），以及結核病、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、思覺失調症）、失智症患者。

．醫事及衛生防疫相關人員。

．幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

．6個月內嬰兒之父母。

．滿6個月以上至未滿6歲幼兒。

11月1日第二階段開打族群

．50～64歲無高風險成人。

疾病管制署重申公費疫苗對象皆為高風險族群，應及早接種。（疾管署提供）

