「性」加速傷口癒合？研究：「催產素＋親密」是關鍵

研究指出，俗稱「愛情荷爾蒙」的催產素，須與親密互動結合，才能有效加速傷口癒合。圖為情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科普網站《IFLScience》報導，一項由瑞士蘇黎世大學附屬醫院與德國海德堡大學附屬醫院團隊牽頭、刊登於《美國醫學會精神醫學期刊》（JAMA Psychiatry）的新研究顯示，與伴侶的親密行為，在結合「愛情荷爾蒙」催產素後，可能與身體傷口的加速癒合有關。

這項隨機對照試驗招募了80對異性戀伴侶，研究人員在其前臂製造微小水泡傷口，並分為四組進行實驗，檢視「催產素」與「伴侶讚賞任務」的單獨及合併效果。結果顯示，單獨使用催產素的組別，傷口癒合速度並無變化；但若兩者結合，傷口的復原速度則變得更快。

分析進一步指出，在使用催產素的組別中，有進行性行為的伴侶，其傷口癒合情況也更好。研究人員發現，這些參與者唾液中的壓力荷爾蒙「皮質醇」濃度較低，暗示降低壓力可能是促進復原的機制之一。

非性接觸同樣有效

研究也表明，參與者不一定需要有性行為才能獲益。數據顯示，只要同時使用了催產素，「每日的親暱觸摸」也與更快的傷口癒合有關，這有助於釐清催產素在免疫功能中的角色。

該研究的核心結論指出，催產素本身似乎不具備直接促進健康的療效，其作用更像是一個「放大器」，能夠強化並增進親密互動所帶來的正面生理益處。

研究作者寫道：「這些發現表明，催產素放大了親密關係帶來的好處，而非發揮直接影響。」這項發現為理解人類的情感連結如何透過荷爾蒙，實際影響身體健康提供了新的科學證據。

