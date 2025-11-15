自由電子報
健康 > 醫療急先鋒

獨／南國白袍天使戴鐵雄92歲辭世 恆春「萬能」行醫一甲子

2025/11/15 09:49

戴鐵雄醫師90歲仍在看診。（林雪信提供）

戴鐵雄醫師90歲仍在看診。（林雪信提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療先驅、被譽為「南國白袍天使」的戴鐵雄醫師，本（11）月5日安詳辭世，享耆壽92歲。從48年前拎著大皮箱、搭老爺車顛簸而來，到成為當地四代鄉親的救命恩人，戴醫師開設的「戴外科」用大半生守護偏鄉土地，他的離去，令不少居民感傷，也期盼偏鄉醫療持續進步，不用再依靠這些「天使」苦撐。

「我再也看不到他了！」戴鐵雄夫人林雪信感傷說，兩夫妻一輩子在恆春生活，戴醫師直到年近九旬還在看診，如今看著診所內的一切，仍不禁睹物思人。

戴鐵雄醫師對恆春醫療貢獻良多。（林雪信提供）

戴鐵雄醫師對恆春醫療貢獻良多。（林雪信提供）

戴鐵雄與夫人林雪信感情甚篤。（記者蔡宗憲攝）

戴鐵雄與夫人林雪信感情甚篤。（記者蔡宗憲攝）

林雪信提到，戴醫師1933年出生屏東東港漁村，幼時隨漁民父親撿貝殼維生，靠倔強意志考上台南一中、台大醫學院。1967年，戴醫師帶著她赴恆春分院任院長。碎石路晃得人七葷八素，醫療設備簡陋，他捲起袖子當起「全科醫師」，從內外科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科、婦產科全包，認真鑽研，成居民心目中「萬能醫師」，曾獲第24屆醫療奉獻獎。

當年恆春地檢署法醫缺人，他義務接下相驗任務，近40年親手檢驗近千具遺體，協助偵破「瓊麻園女童姦殺案」等多件棘手刑案，獲內政部「五大特優義務法醫」。他將特殊案件集結成《法醫奇緣》一書。另著《坎坷路》等七本書；早年，他常在《自由時報》投書社論，筆鋒犀利如手術刀，更穿插對台灣民主的呼喚，身兼作家及醫師。

戴鐵雄選擇留在醫療資源落後的恆春古城，守護居民健康逾六十年。「戴外科」內部仍維持舊貌。（記者蔡宗憲攝）

戴鐵雄選擇留在醫療資源落後的恆春古城，守護居民健康逾六十年。「戴外科」內部仍維持舊貌。（記者蔡宗憲攝）

頂著台大醫科光環，戴鐵雄選擇留在醫療資源落後的恆春古城，守護居民健康逾六十年。目前大兒子在台南行醫，二兒子在診所任藥劑師，女兒也是護理師，全家濟世救人。恆春地方人士接訃聞，咸表哀思，懷念這位才氣橫溢的作家醫師。戴醫師將於11月22日在台南市殯儀館舉行告別式。

戴鐵雄是居民心目中「萬能醫師」，曾獲第24屆醫療奉獻獎。。目前「戴外科」內部仍維持舊貌。（記者蔡宗憲攝）

戴鐵雄是居民心目中「萬能醫師」，曾獲第24屆醫療奉獻獎。。目前「戴外科」內部仍維持舊貌。（記者蔡宗憲攝）

「戴外科」內部仍維持舊貌；而戴鐵雄出任恆春分院院長時，醫療設備簡陋，他當起「全科醫師」，從內外科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科、婦產科全包。（記者蔡宗憲攝）

「戴外科」內部仍維持舊貌；而戴鐵雄出任恆春分院院長時，醫療設備簡陋，他當起「全科醫師」，從內外科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科、婦產科全包。（記者蔡宗憲攝）

當年恆春地檢署法醫缺人，戴鐵雄他義務接下相驗任務。（記者蔡宗憲攝）

當年恆春地檢署法醫缺人，戴鐵雄他義務接下相驗任務。（記者蔡宗憲攝）

