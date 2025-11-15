自由電子報
健康 > 杏林動態

台大雲林分院最大規模擴建 增531個床位

2025/11/15 10:14

台大醫院雲林分院虎尾院區將進行雲林縣有史以來最大規模的醫院擴建。（記者鄭旭凱攝）

台大醫院雲林分院虎尾院區將進行雲林縣有史以來最大規模的醫院擴建。（記者鄭旭凱攝）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台大雲林分院規劃多年的虎尾院區二期工程醫療大樓興建計劃即將於11月30日動工，預計新增531個床位，讓病床總量達到814個床位，這是雲林縣有史以來規模最大的醫院擴建計劃，中央補助高達111億元，也是史上補助單一區域醫院的最大金額，預定2029年啟用後，可望紓解雲林縣多年來醫療資源不足的窘境。

台大醫院雲林分院斗六院區有病床633床，虎尾院區有283床，合計946床，是雲林縣規模最大的醫院，目前為準醫學中心，兩個院區合計近千個病床，但仍經常出現一床難求的現象，讓雲林縣的醫院品質提升受到限制，尤其急、重、難、罕症的醫療量能不足，極待擴充。

雲林縣醫療量能不足，台大醫院雲林分院原在2021年以65億元規模規劃虎尾二期醫療大樓，但因原物料價格飆漲，預算調整至111億元，獲得前總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌全力支持，全額111億元補助，不僅是雲林縣有史以來最大的醫院擴建計畫，更是中央政府有史以來補助單一區域醫院的最大金額。

台大醫院雲林分院虎尾院區二期醫療大樓基地位於原虎尾院區停車場，近日已展開整地工程，原本位於學府路、有227個停車格的停車場已經封閉，新的停車場位於學府東路，共有296個停車格，包括7個綠能停車格、7個親子停車格及7個身障停車格。

台大醫院雲林分院虎尾院區二期醫療大樓預定11月30日動工，是雲林縣最大規模的公共工程，預定2028年完工，2029年就能啟用。

台大醫院雲林分院處虎二期工程已開始進行整地工程。（記者鄭旭凱攝）

台大醫院雲林分院處虎二期工程已開始進行整地工程。（記者鄭旭凱攝）

