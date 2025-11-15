自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

永信藥品打造無菌針劑擴廠 2029年完工投產

2025/11/15 10:19

永信藥品打造全新「無菌針劑廠」舉行動工典禮。（記者張軒哲攝）



〔記者張軒哲／台中報導〕台灣製藥大廠永信藥品打造全新「無菌針劑廠」於本週正式動工，選址於大甲幼獅工業區，總投資額逾14億元，將導入國際級無菌製程、連續化生產與先進隔離技術。新廠預計 2029 年完工並正式投產，邁向高端無菌製劑布局的新里程碑。

永信公司指出，新廠規劃涵蓋高潔淨度注射劑製造、無菌充填、凍晶與最終包裝產線，採用符合 EU GMP、PIC/S GMP 及美國 FDA 規範的 ISOLATOR密閉隔離系統，新廠將以「高複雜度無菌製劑」為發展主軸，產品範圍涵蓋抗感染注射劑、特殊劑型針劑、長效針劑及其他高技術門檻特殊劑型，未來同時支援跨國藥廠的 CDMO 接案需求。

永信公司指出，全球無菌針劑為成長最快速的製劑領域之一，凍乾劑型（Lyophilized powder for injection）多用於熱不穩定、易降解、需長期保存注射溶液的高複雜度產品，新廠加入後將顯著強化永信的製造彈性與國際供貨能力。

